Toprepublikaner opfordrer til ro i tilfælde af Trump-anholdelse

Ritzau Mandag, 20. marts 2023 - 05:53

Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, republikaneren Kevin McCarthy, opfordrer til ro i tilfælde af en tiltale mod tidligere præsident Donald Trump.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Formodningerne om en kommende tiltale mod - og muligvis en anholdelse af - ekspræsidenten er taget til på det seneste.

Lørdag skrev Trump selv på det sociale medie Truth Social, at han vil blive anholdt tirsdag. I samme ombæring opfordrede han tilhængere til at protestere.

Partifællen McCarthy bakker ganske vist Trump op ved at kritisere sagen, hvor en storjury undersøger, om Trump har betalt en pornoskuespiller for at få hende til at tie stille om en mulig affære mellem de to.

- Ingen bør gøre hinanden fortræd

Men selv om McCarthy støtter Trump i kritikken, mener han ikke, at der er behov for protester.

- Jeg synes ikke, at folk skal demonstrere imod dette, nej, svarer han på et spørgsmål fra NBC News.

- Og jeg tror, at hvis man taler med Trump, så synes han heller ikke, at de skal det, siger toprepublikaneren.

- Ingen bør gøre hinanden fortræd, tilføjer McCarthy senere ifølge det amerikanske medie.

Det er distriktsanklageren på Manhattan, Alvin Bragg, som tidligere i år begyndte at fremlægge bevismateriale for en storjury, som undersøger udbetalingen til pornoskuespilleren.

Trump: Heksejagt

En storjury er en større gruppe personer, der udpeges for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

Trumps egen udmelding kommer, efter at avisen New York Times har skrevet, at en tiltale formentlig er på vej.

Søndag fortsatte Trump med at lange ud efter undersøgelserne.

På det sociale medie Truth Social kaldte han blandt andet sagen en "heksejagt" ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han langede også ud efter anklager Alvin Bragg for at "bruge magten i sit embede til at forfølge, rejse tiltale mod og retsforfølge en tidligere amerikansk præsident".

Pence: Forbløffet over tiltale

- Som ikke har gjort noget kriminelt!, tilføjer Trump.

Selv republikanske rivaler som Mike Pence har reageret med skarp kritik.

- Jeg er helt forbløffet over tanken om at tiltale en tidligere amerikansk præsident, på et tidspunkt hvor der er en bølge af kriminalitet i New York City, siger han til ABC-programmet "This Week".

Trump forsøger for tiden igen at blive republikansk præsidentkandidat.