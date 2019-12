Topdesigner på fotoshoot i Grønland

Walter Turnowsky Mandag, 30. december 2019 - 13:05

Kendissen og topdesigneren Jim Lyngvild er i disse dage i Nuuk. Han har indgået et samarbejde med Great Greenland for at indfange det særpræget i det grønlandske sælskindstøj eller son han selv udtrykker det 'prøve at indfange den helt særlige grønlandske ånd, der gennemstrømmer Great Greenlands designs'.

- Jeg elsker Grønland helt ind i hjertet, og det er menneskene og landet jeg vil fokusere på. Selvfølgelig er Great Greenlands pelse og produkter smukke i sig selv, men det er kun i samspil med fangerne og dem der virkelig rummer ånden, at produkterne lever. Ingen kan eje eller tage patent på Grønland andre end Grønland selv, sagde han, da samarbejdet blev annonceret.

Nu er han så i gang med optagelserne, og på hans facebookside fornemmer man designerens begejstring for landet og befolkningen. Her kan man også få et smugkig på de fotos, der er på vej.