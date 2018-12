Topcheferne: Sådan støtter vi Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 31. december 2018 - 10:28

Topcheferne er en artikelserie i Sermitsiaq.AG. Seks spørgsmål og seks svar fra fem administrerende direktører, der repræsenterer nogle af de største virksomheder i Grønland.

Mød og få dybere indsigt i, hvordan de tænker, når store ledelsesbeslutninger skal træffes. Deltagerne er Jacob Nitter Sørensen, Air Greenland, Verner Hammeken, Royal Arctic Line, Peter Grønvold Samuelsen, KNI, Kristian Reinert Davidsen, Tele Greenland, og Mikael Thinghuus, Royal Greenland.

Dagens spørgsmål:

Hvordan sikrer du, at virksomheden interagerer og yder støtte til det grønlandske samfund?

Mikael Thinghuus, adm. direktør Royal Greenland:

Det med interaktionen er ikke svært: Royal Greenland har ca. 1.400 fuldtidsstillinger i Grønland. Hvert år er der ca. 3.000 grønlændere, som arbejder for os i længere eller kortere perioder. Dertil kommer, at der er ca. 2.000 fiskere, som indhandler til os. Vi har 39 fabrikker i Grønland i lige så mange byer og bygder. Uden for Nuuk er det en meget stor del af landets befolkning, som har daglig eller næsten daglig kontakt med os.

Royal Greenland er så tæt knyttet til Grønlands nutid og fremtid, som man overhovedet kan være som virksomhed.

Den væsentligste støtte, vi som virksomhed kan give det samfund, vi er en integreret del af, er de arbejdspladser, vi skaber og fastholder. Ja, vi yder os sponsorstøtte til mange gode formål, og, ja, vi har et godt samarbejde med andre gode virksomheder i CSR Greenland – men i den sidste ende, er det den aktivitet, vi muliggør i landets byer og bygder, som er vores vigtigste bidrag.

For 5-6 år siden havde vi omkring 800 fuldtidsstillinger i Grønland. Nu har vi som sagt omtrent 1.400.

Vi har gennem de seneste par år opgraderet vores uddannelses- og udviklingsaktiviteter en hel del, men det er helt klart et fokusområde for os også fremadrettet. Royal Greenland skal bidrage til samfundet ikke kun ved at skabe mange arbejdspladser, men også ved at sikre, at hver eneste af vores medarbejdere får udviklet sine færdigheder så meget, som han eller hun har evne til.

Med en så lille befolkning som vores er det af afgørende betydning, at hver eneste menneskes evner udvikles og anvendes uanset køn, alder, etnicitet, fødested eller hvad-ved-jeg. Den indsats vil jeg gerne have, at Royal Greenland går forrest i.

Verner Hammeken, adm. direktør Royal Arctic Line:

Royal Arctic Line understøtter Grønlands evne til at udvikle sig. Vi gør det muligt for hele befolkningen at skabe indtægter og få adgang til alle fornødenheder. Det er vort største samfundsansvar.

Vi er også en stor virksomhed i Grønland. Det forpligter. Men vi ser ikke på CSR som et område, hvor man støtter en sag økonomisk. Vi ser CSR som det ansvar vi tager for at kunne udvikle mennesker til at begå sig i en verden, som bliver mere og mere forbundet.

I vores HR ser vi på mennesket først og kvalifikationer bagefter. Vi er nok ledende indenfor dette i Grønland, herunder at i Royal Arctic Line efterstræber vi, at ingen må sætte begrænsninger for sig selv i jagten på egen udvikling. Vi ønsker at skabe de bedste udviklingsmuligheder tilpasset de personlige styrker man har. Det skaber gode rammer for selvværdet og dermed et sundt familieliv.

Det mener vi er den bedste måde vi kan hjælpe med til at skabe udvikling i samfundet. Det handler alt sammen om mennesker i sidste ende. Skibe, containere, havne kan man købe sig til, men udviklingen af mennesker kræver, at man tager et ansvar. Dagligt.

Peter Grønvold Samuelsen, adm. direktør KNI:

Samfundsansvar er helt naturligt for KNI. Det har det været i hele KGH-tiden, og det er det stadigvæk i disse år. Vi skal i den sammenhæng huske på, at virksomhedernes samfundsansvar ikke er noget nyt for hverken offentligt eller privatejede virksomheder i Grønland, men har eksisteret i mange år, længe før fænomenet CSR kom til Grønland og nogen begyndte at prædike, at nu skal virksomhederne påtage sig et samfundsansvar.

Udover at vi jo lovmæssigt er forpligtet til at drive handel og forsyning overalt i landet og herigennem er til stede på alle lokaliteter, føler vi og påtager os løbende et medansvar på mange områder, hvor vi vurderer, at vores deltagelse eller støtte kan gavne non-profit aktiviteter.

Mange af vores 64 butikker og 69 tankanlæg landet over, tilbyder mange forskellige aktiviteter rettet mod børn og de øvrige små lokalsamfund, endda flere gange om året.

Vi støtter KNI medarbejdere, som ønsker at sende deres børn på efterskole eller sprogophold i udlandet, økonomisk. KNI deltager aktivt og støtter initiativer med sociale- og sundhedsrelaterede formål, herunder børne- og unges initiativ Nakuusa, organisationen Neriuffik, som hjælper kræftsramte. KNI støtter Børneombudsmanden MIO og har i løbet af dette efterår kontaktet organisationen til at intensivere samarbejdet, ligesom vi i løbet af dette efterår har kontaktet handicaptalsmands-institutionen Tilioq om et samarbejde.

Tidligere har KNI været storsponsor for idrætsudøvere, som repræsenterer Grønland i udlandet. I de senere år har vi ændret vores sponsorering af idrætsforeninger, således vi i særligt grad tager hensyn til de områder, vi er mest eksponeret i. Vi støtter Avannaata Qimussersua, Arctic Sports Qaarsut, sportsforening i Saattut, ACR, og så er KNI A/S hovedsponsor for Nagdlunguak i Ilulissat, ikke blot fordi det er en idrætsforening, men fordi foreningen også har et støtteværdigt forebyggelsesarbejde blandt børn og unge i Ilulissat, og derudover også er en paraplyorganisation for en række idrætsgrene, såsom fodbold, håndbold, futsal osv.

Jacob Nitter Sørensen, adm. direktør Air Greenland:

Air Greenland har fokuseret sin CSR-strategi omkring uddannelse i de seneste mange år. Vi er eksempelvis sponsor for Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat, som fokuserer på at fremme kompetencer hos børn og unge inden for innovation, entreprenørskab og iværksætteri.

Derudover modtager vi naturligvis mange ansøgninger om ad hoc sponsorater fra foreninger, skoleklasser, institutioner og enkelt personer med en god idé. Det er svært at vælge, derfor har vi fokus på de formål, vi støtter, og prioriterer at sponsoraterne kommer hele landet til gode.

Kristian Reinert Davidsen, adm. direktør Tele Greenland:

Det er ingen tvivl om, at Tele-Posts bidrag til at støtte det grønlandske samfund er, at vi bygger teleinfrastruktur over hele landet, fordi det først og fremmest er samfundsmæssigt vigtigt. Nogle af projekterne ville således ikke blive gennemført, hvis de skulle baseres på en isoleret forretningsmodel.

Vi støtter Naalakkersuisuts vision om at styrke vækst og produktivitet gennem digitalisering af den måde, som borgerne kommunikerer med myndigheder og administration. Desuden ligger fremtidens udvikling for borgerne netop i, at de bliver fortrolige og benytter sig af de digitale muligheder. Som virksomhed ønsker vi at støtte tiltag, som gør, at borgerne kommer på ”den digitale bølge”.

Internettet skaber helt unikke muligheder for borgerne at kommunikere, handle og lære. Jeg har for eksempel lagt mærke til, hvordan især den unge generation er dygtige til at bruge YouTube til at lære, hvordan man løser forskellige opgaver. Det være at reparere en bil, bage en kage eller spille musik. Der er muligheder for læring, som vi ikke havde drømt om fandtes for nogle år siden. Disse muligheder skaber udvikling, som kun fantasien sætter grænser for. Det siges, at Grønland, Island og Færøerne ligger helt i top i forhold til andre lande, når det kommer til brugen af Facebook. Om det er positivt eller negativt, kan man diskutere. Mulighederne på internettet stimulerer både udvikling, men også destruktiv adfærd. Vores unge generation oplever således muligheder for god kommunikation og læring, men desværre oplever mange unge også at blive mobbet og truet på nettet. Derfor støtter vi også gerne tiltag, som gør, at unge kan færdes trygt og forsvarligt på nettet.

I takt med at teleinfrastrukturen er blevet opgraderet, så har Tele-Post fokuseret på en massiv opgradering af skolernes netværk ”ATTAT”. Uddannelse er vigtig, og Tele-Post fokuserer på at uddanne unge inden for vores kompetenceområder. Vi har også fokus på næste generation af ledere, så der findes kompetente afløsere på alle niveauer.