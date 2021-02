Topas: Løbet er kørt for udenlandske turister

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. februar 2021 - 08:16

De stramme indrejserestriktioner og usikkerheden om, hvornår de bliver lempet, betyder, at Grønland næppe får nogen udenlandske turister til landet i år, vurderer Jørgen Sølvsten Nielsen.

Topas Travel har turistmål i Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland og hører til en af de største på det grønlandske turistmarked.

- Det ville have været rart, hvis myndighederne kunne angive en åbningsplan og med de forbehold, der naturligvis skal tages, hvis corona-situationen går ud af kontrol, siger Topas-direktøren.

- Så havde vi noget at styre efter, og det kunne måske sikre os, at nogle udenlandske turister ville vælge Grønland som turistmål sent på sæsonen, forklarer han.

Ingen garanti

Jørgen Sølvsten Nielsen påpeger, at landslægen har vurderet, at alle i Grønland kan være coronavaccineret inden den grønlandske nationaldag den 21. juni.

- Men det giver jo ingen garanti for, at Grønland er åbnet op uden restriktioner, påpeger han.

Han vurderer, at cirka halvdelen af alle de turister, som sendes til Grønland via Topas, under normale omstændigheder er personer fra udlandet.

- I år vil vi se, at vi udelukkende får danske turister til Grønland, siger direktøren, der oplyser, at man har været nødsaget til at indføre langt lempeligere afbestillingsvilkår, hvis corona-situationen skulle spænde ben for indrejse til Grønland.

Topas-rejsebureauet har igennem de seneste måneder stået bag en kraftig markedsføring af Grønland som turistmål med helsidesannoncer i danske medier.

Hytteprojekt fortsætter uforandret

Han har en tyrkertro på, at Grønland vil have en stor fremtid som turistmål, når coronaen er kommet under kontrol. Men ikke i år, hvilket har fået rejseselskabet til at drosle kraftigt ned på sine aktiviteter i Grønland.

Det store hytteprojekt i Kapisillit inde i bunden af fjorden i Nuuk, som selskabet ejer halvdelen af og Air Greenland den anden halvdel, er fortsat på projekteringsstadiet og kører ufortrødent videre trods corona-pandemien, oplyser Jørgen Sølvsten Nielsen.