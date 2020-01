Top 20: Disse lufthavne hitter i Europa

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 27. januar 2020 - 09:24

Heathrow-lufthavnen i London er den lufthavn i Europa, hvor der er allermest travlt. I 2019 havde den britiske lufthavn således over 80 millioner passagerer.

På en netop offentliggjort top 20-liste over de mest anvendte lufthavne i Europa er der kommet to nye ind, mens de to nordiske lufthavne i Oslo og Stockholm er røget ud.

Det er flymagasinet check-in.dk, der har lavet opgørelsen og som viser, at de 20 lufthavne havde 947 millioner passagerer, hvilket er en fremgang på 3,6 procent i forhold til året før.

Wien og Milano tordner frem

Det er i Wien og Milano, at væksten har af flypassagerer har været så stor, at man er kravlet ind på top 20-listen. Købvenhavns Lufthavn er stadig at finde på top 20-listen, men er blevet skubbet to pladser ned og ligger nu som nummer 17.

Moskva-Domodedovo, London-Stansted og lufthavnen i Bruxelles formåede ikke at være blandt de 20 mest besøgte europæiske lufthavne.