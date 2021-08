Tonsvis af dagligvarer kasseret efter frysefejl

Merete Lindstrøm Fredag, 06. august 2021 - 07:48

Tomme kølediske i Brugseni eller Pisiffik er ikke det rareste syn at blive mødt af på indkøbsturen. Og ingen af de to dagligvarekæder bryder sig om at skuffe kunderne med manglende varer på hylderne. Ikke desto mindre har det været tilfældet flere gange i år.

Brugseni har igennem 2021 oplevet mere end 10 episoder, hvor RAL enten har leveret kølevarer i en frysecontainer eller frostvarer, som er optøet ved ankomst til den enkelte by.

Og det har konsekvenser for både virksomheden og den enkelte forbruger i Grønland, understreger salgs- & økonomichef i Kalaallit Nunaanni Brugseni, Jes Nyborg overfor Sermitsiaq.AG.

- I sidste ende kan vi være nødsaget til at hæve priserne på helt almindelige dagligvarer for at dække tabene for RALs manglende evne til at skelne mellem kølevarer og frysevarer, siger han.

Forsøger at undgå fejl

Underdirektør i Royal Arctic Line med ansvar for det operationelle, Ivalu Kleist, forstår kritikken.

- Det er selvfølgelig ikke noget, vi er stolte af, men fejl sker, og det er vi kede af. Vi forsøger altid at finde ud af, hvorfor fejlen er sket, så vi kan undgå, det sker igen, siger hun.

RAL dækker i et vist omfang omkostningerne for varer, der går tabt. Men det dækker ikke den tabte omsætning, og der går som regel mindst en uge, før nye varer når frem til den pågældende by.

- Udover de økonomiske tab, det medfører, gør det også forsyningssikkerheden ringere for kunderne - især når fejlene også sker for nogle af de øvrige fødevareudbydere, siger Jes Nyborg.

Pisiffik bekræfter, at de også har haft et par uheldige episoder i år, hvor varerne skulle destrueres, fordi containerne er stillet om til frost ved et uheld.

- Vi får selvfølgelig dækket vores omkostninger men ikke dækket omsætningen fra salget, og det værste er, at vi skuffer kunderne, siger direktør i Pisiffik, Per Steen Larsen.

Madspil og skidt for miljøet

I uge 29 gik det galt med 11 paller med kølevarer og frugt/grøntvarer samt fersk kød som ankom i en frysecontainer til Brugseni i Ilulissat.

I indeværende uge er fire paller mejerivarer, kød frugt/grøntvarer blevet leveret i en frysecontainer selvom varerne skal opbevares ved 2-5 grader.

- Hver palle vejer ca. 3-400kg - så alene de seneste to fejl-leverancer i Ilulissat på de sidste tre uger er omkring fem tons mad, der er destrueret, fortæller salgs- & økonomichef Jes Nyborg.

Ud over at kunderne må gå forgæves, og at der ikke lige kommer nye varer dagen efter mange steder i landet, så er der også andre problemstillinger ved situationen, påpeger Jes Nyborg.

- I en tid hvor også madspild og klimabelastning er højaktuelle emner, er det komplet tåbeligt, at skulle betale for at få sejlet varer fra Danmark til Grønland for omgående at smide dem i affaldscontaineren - det er hverken godt for miljøet eller for økonomien, slutter han.