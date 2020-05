Tonny Fisker: Det skulle være min sidste AWG-deltagelse

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 15. maj 2020 - 11:12

32-årige Tonny Fisker har vundet masser af medaljer ved Arctic Winter Games. Han har deltaget i hele otte Arctic Winter Games, og har vundet i alt 26 medaljer.

Det hele startede tilbage i 2002, da han deltog i badminton. To år efter deltog han i Inuit Games, mens han igen deltog i badminton i 2006. Siden 2008 har han så deltaget i Inuit Games frem til 2018.

I år skulle det ellers have været hans sidste deltagelse ved vinterlegene, men det sluttede brat, da årets AWG som bekendt blev aflyst på grund af coronakrisen.

Han besluttede, at det dette års Arctic Winter Games skulle være hans sidste, da han vil have mere tid sammen med sin familie. Han har en kone og to børn.

- Jeg bruger rigtig meget tid på at træne, og det har jeg næsten gjort hele tiden, siden jeg deltog ved AWG for første gang i 2002. Men jeg har også haft problemer med mit knæ, og jeg ville ikke ende med at være dårligt gående som 40-årig. Men hovedårsagen er, at jeg gerne vil tilbringe mere tid sammen med min familie, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

- Siger du så endegyldigt til Arctic Winter Games?

- Jeg har jo besluttet mig for at stoppe, men jeg vil så sige, at jeg vil have den følelse af, at jeg ikke har afsluttet det på en ordenlig måde, svarer Tonny Fisker, der til dagligt er pilot i Air Greenland.

I storform

Tonny Fisker siger, at det var den rigtige beslutning at aflyse vinter-multisport-begivenheden, som ellers skulle have foregået i Whitehorse, Yukon.

- Jeg tænkte 'når, øv', da jeg først fik nyheden om aflysningen. Jeg havde ikke de store tanker, og det ærgrede mig heller ikke, at jeg ikke får flere muligheder for at deltage i fremtiden. Og jeg har altid ment, at forberedelserne op til AWG er det bedste. Det er her, at vi arbejder stenhårdt, så vi kan præstere så godt som muligt. Jeg havde sagt til mig selv, at jeg ville være i topform før det hele begyndte, og jeg var virkelig i topform. Jeg satte flere personlige rekorder lige før afslutningen, og jeg er mest glad for, at jeg kunne nå det punkt igen, hvor jeg virkeligt var i mit topniveau. Derfor ærgrede jeg mest over for de unge, der ikke vil få en chance igen ved Arctic Winter Games i fremtiden, fortæller han.

Her sætter Tonny Fisker rekord i two foot high kick under træning. Hans rekord lyder på 2 meter og 37 centimeter Privat

Men i den periode, hvor Arctic Winter Games skulle have foregået, indså han, at han ikke kommer til at deltage ved flere vinterlege.

- Og mine forældre havde ellers købt billet og skulle have støttet mig ved min sidste deltagelse, det er meget ærgerligt. Det er ærgerlig måde at slutte min AWG-karriere, siger han.

- Hvad er det mest mindeværdige, i dine otte AWG-deltagelser?

- Det er, da eventet blev holdt her i Nuuk i 2016. Der var en fantastisk stemning, og jeg havde min kone, børn og mine forældre ved min side. Jeg vil også sige, at jeg ikke vil glemme de mange tætte kampe, svarer han.

Stor betydning

- Hvad er så den mest unikke oplevelse?

- Dengang da jeg fik en Fair Play Pin. Den gives til dem, der viser respekt og 'teamspirit', og jeg var meget stolt over at modtage den. Jeg har fået i alt fire Fair Play Pins. Men jeg vil også sige, at det var en fed følelse, da jeg igen vandt guld i min favoritdisciplin, kneel jump, hvor sidder på knæ og laver længdespring fra den position. Jeg vandt guld i den disciplin første gang i 2012, i 2014 fik jeg sølv, mens jeg genvandt den i 2016. Det var meget mindeværdigt, fremhæver han.

- Hvad har AWG-deltagelserne betydet for dig?

- Ud over at det fremmer ens helbred, så har det hjulpet mig meget psykisk. Jeg er blevet i stand til at fokusere langt bedre, sætte mål og derefter forsøge alt hvad man har for at opnå sine mål. Det har hjulpet mig for eksempel i min uddannelse til pilot. Derudover har jeg fundet ud af, at ens målsætninger først kan opnås efter stenhårdt arbejde, svarer Tonny Fisker.

Måske sidste GM-deltagelse

Men det er ikke helt slut med at dyrke sport, forsikrer han.

- Selvfølgelig skal jeg tage til træninger, dog ikke hver gang, til Inuit Games. Og jeg forbliver som formand for vores klub her. Men jeg forventer ikke at tage med ud i AWG-rejser i de nærmeste år. Men nu er jeg så småt gået i gang med at gå til volleyball, og jeg har følt, at jeg har savnet holdsport. Nu er det min prioritet at holde min sundhed og selvfølgelig familielivet. Men det kan være, at jeg deltager ved grønlandsmesterskab Arctic Sports, om hvornår det skal være, ved jeg ikke, lyder det fra Tonny Fisker