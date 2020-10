Når tonen går amok: Din ulækre so

redaktionen Torsdag, 08. oktober 2020 - 17:00

Den er gal med tonen. Det mener politikerne. Og den er åbenbart gal alle steder: I pressen, i politik. Ikke mindst på de sociale medier.

Efterårssamlingen var da heller ikke mange minutter gammel, før netop »tonen«, forstået som den meget dårlige og underlødige tone, var genstand for debat, skriver AG.

– Der er en mobbekultur i Inatsisartut-salen, anførte Samarbejdspartiets Tillie Martinussen.

Kim Kielsen maner til besindighed og opfordrer til, at politikerne forsøger at bevare kammertonen i en tid med stor ophidselse og personangreb:

- Jeg håber, at der bliver færre verbale udfald mod hinanden, færre sværdslag. For eksempel ender det altid i en konfrontation, når talen falder på råstoffer og miner. Så hiver oppositionen straks urankortet frem og bliver angrebslystne. Men vi er ikke ude på at omgå regler og love. Dem følger vi!

For nemt og ansvarsløst

Samtidig med, at debatten kørte for fulde gardiner i Inatsisartut-salen, udsendte Siumuts mediepolitiske ordfører, Doris J. Jensen en pressemeddelelse (læs den på debatsiderne, red.), hvor hun pegede harpunen mod pressen.

Det er ifølge hende nemlig også her – i aviserne og på mediernes internetsider – at den dårlige tone slås an:

- Det er alt for nemt og ansvarsløst at lave hurtige overskrifter, der skaber splittelse i samfundet. Alt for ofte føler vores politikere sig udsat for journalistiske overgreb. Alt for ofte handler mediernes vinkel ikke om at belyse et emne, men om at skabe mistillid til hårdtarbejdende mennesker, skriver Doris J. Jensen blandt andet i sin bandbulle.

Læs hele artiklen i den seneste udgave af avisen AG. Du kan købe avisen her: