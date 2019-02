Tomme selvmordstrusler er bekymrende

Redaktionen Onsdag, 13. februar 2019 - 16:44

Trods talrige kampagner, demonstrationer og politisk fokus er antallet af selvmord stadig uhyggeligt højt.

Det skriver avisen AG.

Helt nye tal fra Grønlands Politi viser, at 43 mennesker – heraf rigtigt mange unge mænd – valgte at tage deres eget liv i 2018. Næsten samme antal som året før, hvor der var 42 selvmord.

Bag de tragiske tal skjuler sig mere end dobbelt så mange selvmordsforsøg: 92. Omkring hver anden eller tredje dag året rundt er der altså et menneske her i landet, som desperat søger døden. Heldigvis forgæves for de flestes vedkommende.

At tage sit eget liv er et desperat nødråb, som er så udbredt, at Grønland er et af de lande i verden med flest selvmord.

Selvmordstrussel som pression

Hvad der nok er mindre kendt, er at et uhyggeligt stort antal mennesker – årligt 800 til 900 borgere – truer med selvmord. Nogle gange er det blodig alvor. Men ofte bruges truslen som ren pression over for kæreste, ægtefælle, sagsbehandler eller andre, fortæller politimester Bjørn Tegner Bay.

