Tom jolle har sat gang i eftersøgning

Thomas Munk Veirum Lørdag, 18. juli 2020 - 13:18

Grønlands Politi oplyser, at der lørdag middag er en SAR-operation i gang nord for bygden Tasiusaq, der ligger ved Upernavik.

Operationen udspringer af, at politiet har fået en anmeldelse om, at en jolle er blevet fundet i området. Jollen sejlede for fuld gas, men den var tom.

Derfor eftersøger man nu føreren af jollen.

To helikoptere og fly indsat i eftersøgningen

Grønlands Politi har overdraget det koordinerende ansvar for operationen til Arktisk Kommando, oplyser politiets vagtchef.

Forsvaret oplyser til Sermitsiaq.AG, at Arktisk Kommando har indsat to helikoptere samt et Challenger-fly i eftersøgningen.

Inspektionsskibet Lauge Koch er også på vej, og skibet ventes at nå frem til området ved Tasiusaq omkring klokken seks søndag morgen.