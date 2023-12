Tolkning: Grønlandske FT-medlemmer kan få tillæg på 67.000 kr.

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 12. december 2023 - 08:13

Folketinget har besluttet, at folketingsmedlemmer valgt i Grønland og på Færøerne kan få penge til at ansætte eller købe hjælp til oversættelser og tolkning.

Det skriver Folketinget i en pressemeddelelse.

Der er tale om et tillæg på 67.000 kroner om måneden, som medlemmerne kan ansøge om, og tillægget må kun bruges til oversættelse og tolkning til at understøtte folketingsarbejdet.

Den del af tillægget, som ikke bliver anvendt, tilbageføres til Folketinget.

Aki-Matilda-tale er baggrund

- Vi har nu bragt formaliteterne på plads, så medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne får mulighed for at tale deres modersmål i Folketingssalen, siger Folketingets formand Søren Gade.

Baggrunden for det nye tillæg er situationen fra den 12. maj, da Aki-Matilda Høegh-Dam (S) holdt sin ordførertale på grønlandsk.

Situationen vakte stor debat og har altså medført ændringer i Folketingets praksis.

Forvaltningsskik og habilitetsregler

Det understreges i pressemeddelelsen, at tillægget skal følge god forvaltningsskik, og habilitetsregler skal overholdes.

Udmeldingen skal formentlig ses i lyset af, at i forbindelse med at Markus E. Olsen (S) var suppleant for Aki-Matilda Høegh-Dam kom det frem, at Markus E. Olsen havde fået ansat et nærtstående familiemedlem som tolk.

Ifølge politikeren på grund af tidsnød, og det skete med præsidiets godkendelse.

Flere tiltag

Udover tillægget til de enkelte medlemmer vil en række skriftlige redegørelser, der er grundlag for debatter, som vedrører grønlandske og færøske forhold, blive oversat.

Det gælder blandt andet åbningsdebatten og de årlige redegørelser om Rigsfællesskabet og Arktis, skriver Folketinget, der også vil oversætte de dele af Folketingets hjemmeside.

Endelig bliver der gennemført kurser for folketingsmedlemmer og ansatte, hvor de bliver introduceret til Grønlands og Færøernes historie, kultur, den politiske situation og sprog. Formålet er at give dem bedre forståelse for de forhold, der gælder for de to lande, står der videre.