Tolkeballade i Folketinget: Der er velvilje

Næste onsdag, den 14. juni, mødes Folketingets Præsidium for at diskutere sagen om grønlandsk tolkning. IA´s folketingsmedlem Aaja Chemnitz oplyser til AG, at hun har holdt møde med Folketingets formand, Søren Gade, og at hun er optimistisk i forhold til, at der findes en løsning. Aaja Chemnitz støtter som udgangspunkt Aki-Matilda Høegh-Dams ønske, men mener også, at reglerne skal være til at håndtere rent praktisk.

- Jeg arbejder for, at tolkning i Folketinget skal være muligt, når der er behov. Og jeg tror på, at der er velvilje i Folketinget til at indfri det ønske. Men det skal fremover meldes flere dage i forvejen for at sikre kompetente tolke til opgaven, siger hun.

Hidtil har udmeldingen været, at formalia ikke er helt afklaret omkring brug af andre sprog end dansk, da der ikke er taget stilling til emnet i Folketingets Forretningsorden.

Men AG har fundet et sted, hvor brug af grønlandsk i hvert fald berøres, nemlig i Folketingets Håndbog, som folketingets vicedirektør Torben Jensen i sit forord beskriver som »et praktisk stykke værktøj til alle med arbejdsopgaver, der kræver viden om parlamentariske arbejdsgange og formalia«.

