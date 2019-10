Toldfunktion ramt af personalemangel

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 14. oktober 2019 - 17:50

I forbindelse med finansloven for 2018 blev det besluttet at styrke toldfunktionen, og der blev afsat tre millioner kroner, der var målrettet flere tiltag for at bekæmpe indsmugling af hash og særligt ansættelsen af tre toldere samt en administrativ medarbejder.

- Skattestyrelsen har siden 1. januar 2018 besat fem stillinger på toldområdet. Nogle af disse var eksisterende stillinger, mens andre var udtryk for opnormeringen i forlængelse af den øgede bevilling, oplyser Vittus Qujaukitsoq i et paragraf 37 svar til Peter Olsen, men Naalakkersuisoq for Finanser og Skat drysser imidlertid malurt i bægeret:

Fem er fratrådt

-I samme periode har fem personer imidlertid samtidig fratrådt stillinger på toldområdet. Bemærk venligst, at der er ikke fuldt sammenfald i persongruppen mellem ansatte og fratrådte. Status pr. dags dato er således, at antallet af toldere ikke er forøget i forhold til 2018, fremgår det af svaret.

På trods af manglen på medarbejdere fremgår det, at kontrollen af sejlskibe er blevet væsentligt forøget i løbet af 2019 i forhold til året før.

Øget kontrol med sejlskibe

I 2018 blev der gennemført fem kontroller med ind- og udgående sejlskibe. I 2019 har toldfunktionen indtil videre gennemført 22 kontroller. Den øgede kontrol er blandt andet blevet mulig via ansættelsen af to toldere i Ilulissat.

– Det samlede antal kontroller med alle former for ind- og udgående skibe ligger selvsagt betydeligt over antallet af kontroller alene af sejlskibe. Naalakkersuisut ønsker ud fra kontrolhensyn dog ikke at oplyse det samlede antal udførte kontroller med alle former for skibe, oplyser Vittus Qujauktisoq i sit svar.