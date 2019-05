Toilet-gate: Hvem vildleder forbrugerne?

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 30. april 2019 - 08:23

Det er vigtigt at være på forkant med især en forbrugsvare: toiletpapir.

Hvem har ikke prøvet at sidde på brættet og efter endt manøvre konstatere, at der ikke er toiletpapir blot en armslængde fra ens siddende position. Det er en forbandet situation, hvilket er resulteret i, at jeg herhjemme sørger for, at toiletpapirbeholdningen ikke når et kritisk lavpunkt.

Derfor går jeg med ildhu til arbejdsopgaven og pløjer gerne tilbudsaviserne igennem, så man ikke kommer til at betale for meget. Man er vel født i Jylland og dermed nærig med at få fingrene sværtet til.

I denne uge blev to tilbudstryksager gennemtrawlet med særlig stor opmærksomhed i jagten efter et godt tilbud: Brugseni og Pisiffik.

Brugsenis tilbud på Lambi-toiletpapir og køkkenruller Jørgen Schultz-Nielsen

På en halvside oplyser Brugseni, at man kan spare op til 40,90 for ni ruller Lambi-toiletpapir eller fire Lambi-køkkenruller. Det er mange penge, tænker jeg og bliver heldigvis afbrudt, da jeg er ved at udregne, hvor mange gratis toiletbesøg, det løber op i.

Jeg opdager nemlig i Pisiffiks tilbudstryksag, at de har nøjagtig samme Lambi-toiletpapir og køkkenrulle-tilbud, men her kan jeg spare helt op til 43,90 kroner.

Pisiffiks tilbud på toiletpapir og køkkenruller Jørgen Schultz-Nielsen

Så skulle man tro, at sagen var ordnet til ug plus og ren numse: Pisiffik var den klare vinder i Lambi-dysten.

Men næh nej. Fik nemlig en klar fornemmelse af, at Pisiffik var ved at tage mig i røveren, da jeg studerer prisen for de ensartede produkter.

Pisiffik vil have 70 kroner for to pakker. Brugseni vil nøjes med 59 kroner. Og da jeg er medlem af Brugseni, får jeg ovenikøbet en rabat på tre procent oveni.

Hvordan hænger det sammen med ordene ”spar op til 43,90 kroner”?

Spørgsmålet lader jeg blafre i forårsvinden for i stedet at råde andre toiletpapir-indkøbere til at se sig godt for. For vi er typisk et folkefærd, der ikke vil have snavs på fingrene og blive taget ved næsen.