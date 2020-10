Tocifret millionbeløb til verdensarvsområde

redaktionen Torsdag, 29. oktober 2020 - 08:14

Unesco Verdensarvsområdet i Qeqqata Kommunia, Aasivissuit – Nipisat, har nu fået støtte på i alt 11,5 millioner kroner fra forskellige fonde til formidlingsprojekt.

- Jeg er meget taknemmelig og glad for, at vi nu med fondenes generøse bidrag og i et nært samarbejde med Greenland Visitor Center kan få formidlet vores verdensarv, siger borgmester Malik Berthelsen (S), i en pressemeddelelse fra Qeqqata Kommunia.

Flere fonde donerer

Projektets opstart bliver realiseret med donationer fra Augustinus Fonden, Aage V. Jensens Fonde, 15. Juni Fonden og fra Tips og Lottomidler på i alt 6,7 millioner kroner. Samtidig er Qeqqata Kommunia blevet enige med det Selvstyreejede Greenland Visitor Center om etablering af Nationale Seværdigheder på Verdensarvsområdets to hovedsites i Aasivissuit og Nipisat.

- Det betyder, at Greenland Visitor Center vil gennemføre tiltag for minimum 1,9 millioner kroner. Qeqqata Kommunia bidrager endvidere med egenfinansiering på omkring en fjerdedel til formidlingsprojektet, fremgår det.

Flere etableringer i området

Midlerne skal blandt andet bruges til etableringer af pontonbroer, gangbroer, informationsmaterialer.

- I museerne i Sisimiut og Kangerlussuaq skal forskellige grafiske udtryk og udstillingsmetoder danne rammen for bymæssige formidling. Borgerne skal inddrages, så den lokale viden kan samles ind og benyttes i den viderearbejde. Verdensarvsområdet skal også formidles i form af web, sociale medier, guidebøger samt laves en ”coffee table book”, en populærvidenskabelig udgave, oplyser kommunen.

Derudover skal hele arbejdet samles i en sammenhængende konceptkatalog for hele Verdensarvsområdet.

- Konceptkataloget skal indeholde planer for infrastruktur og faciliteter i landskabet (for eksempel udsigtsplatforme, naturrum/– skjul, stisystemer, skilte, gangbroer, shelter), udstillinger i museumsregi samt en mediestrategi, der både baserer sig på og skaber det fremtidige grundlag for beskyttelse af områdets kultur- og naturværdier, lokalt ejerskab og en bæredygtig turisme, lyder det fra kommunen.