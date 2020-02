To unge dømt for brandstiftelse i Sisimiut

redaktionen Fredag, 21. februar 2020 - 14:43

En dreng og en pige, begge 17 år, er blevet fundet skyldige i brandstiftelse Sisimiut, der skete den 4. september sidste år.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Begge de tiltalte blev i kredsretten idømt særlige hjælpeforanstaltninger over for unge kriminelle i form af tilsyn fra de sociale myndigheder i ét år, oplyses det.

Anket til landsretten

- At sætte ild til andre folks ejendom er en form for kriminalitet, som politi og anklagemyndighed tager meget alvorligt, fordi det både kan være farligt for andre mennesker, men også fordi det som regel har meget omfattende skader til følge, skriver anklagerfuldmægtig Emil Maegaard-Hoffmann i en pressemeddelelse.

Og han fortsætter:

- Derfor havde vi anket dommen til Grønlands Landsret. I landsretten har jeg haft en påstand om, at den unge mand, der antændte ildebranden, skulle idømmes mindst ét års anstaltsanbringelse, og den unge kvinde, der havde medvirket til ildebranden, skulle idømmes mindst seks måneders anstaltsanbringelse.

Tilsyn af kriminalforsorgen

Grønlands Landsret stadfæstede kredsrettens vurdering af, at de to var skyldige i at have startet ildebranden, og idømte manden tre måneders anstaltsanbringelse samt tre års tilsyn af kriminalforsorgen med en række vilkår. Kvinden blev idømt tilsyn af kriminalforsorgen i to år, med en række vilkår.

Landsretten lagde ved udmålingen af foranstaltningen blandt andet vægt på de to tiltaltes unge alder, og at brandstiftelse er en grov lovovertrædelse, hvorfor dom til tilsyn af de sociale myndigheder ikke er tilstrækkeligt.

Dømt i andre forhold

- Jeg er tilfreds med, at landsretten er enig i min vurdering af, at de to er skyldige i at have startet ildebranden. Foranstaltningen, de er blevet idømt, er selvfølgelig noget under det, jeg har påstået, de skulle idømmes, men jeg noterer mig landsrettens begrundelse, og at der er tale om en skærpelse af kredsrettens dom, lyder det fra Emil Maegaard-Hoffmann.

De to er desuden blevet dømt for en række indbrudstyverier, og kvinden er også fundet skyldig i omfattende hærværk.