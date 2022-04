To studerende får legater på over 300.000 kroner

Redaktionen Tirsdag, 12. april 2022 - 13:54

Ivalo & Minik Fonden har på et bestyrelsesmøde i marts uddelt to legater til en samlet værdi på mere end 300.000 kroner.

Legaterne går til to studerende - Malik Koch Hansen og Lana Hansen Larsen - oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Malik Koch Hansen har fået et legat til at studere en del af sin overbygningsuddannelse i Samfundsvidenskab på International University of Japan.



Lana Hansen Larsen har fået et legat til at studere koreansk på Language International Campus i Seoul, Sydkorea.

Håber legater vil gøre gavn

Bestyrelsesformand Minik Rosing udtaler i den forbindelse:

- I Ivalo & Minik Fonden bliver vi altid glade, når vi kan bidrage til, at studerende kan komme ud i verden og dygtiggøre sig. Jeg håber, at legaterne også denne gang kommer både de studerende og Grønland til gavn.

Fonden oplyser, at den siden 2014 har uddelt lidt over 50 legater til grønlændere, der er rejst til udlandet for at studere.

Ivalo & Minik Fonden modtager årlige donationer fra NunaFonden, Royal Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S og GrønlandsBANKENs Erhvervsfond, og kan på den baggrund uddele legaterne.

Ny chance til efteråret

- Vi er taknemmelige for det samfundsansvar som NunaFonden, Royal Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S og GrønlandsBANKENs Erhvervsfond udviser med deres donationer. Hvis vi ikke fik penge fra dem, så kunne vi ikke uddele legater, forklarer Minik Rosing.

Ivalo & Minik Fonden blev stiftet af NunaFonden i 2012, og næste deadline for at søge om legater fra fonden er 1. oktober 2022.