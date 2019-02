To selskaber kan byde på ny Nuuk-skole

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. februar 2019 - 09:44

Hovedstadskommunens byggeselskab – Nuuk City Development A/S (NCD) – har netop prækvalificeret to selskaber: et med danske rødder og et med islandske.

NCD oplyser, at det ene består af entreprenørvirksomheden MT Højgaard, der er gået sammen med DEAS, der driver og administrerer ejendomme. Den anden ansøger var Istak, en islandsk entreprenørvirksomhed, der tidligere har stået for byggerier i Grønland. Selskabet er dog ejet 100 procent af den danske entreprenør Per Aarsleff Holding A/S.

To ansøgere

- Der var stor interesse for prækvalifikationen, men det endte med to ansøgere. Det er vi ganske godt tilfredse med, oplyser direktør Jens B. Frederiksen til Sermitsiaq.AG.

Han ønsker ikke at udtale sig om projektets pris, men oplyser, at man vil se på den totale pris, idet opgaven også indeholder drift af bygningerne og tilhørende udenomsarealer i en 30-årig periode. Opgaven er udbudt på OPS vilkår og omfatter opførsel af skole med integreret AKO, samt opførsel af integreret daginstitution i delområde 1C32 i Nuuk midtby.

- Vi vil derfor ikke se alene på anlægsprisen, men for hele projektet over de 30 år, forklarer direktøren.

Licitationsdato

Den 14. juni bliver det afsløret, hvem der vinder retten til at bygge den nye skole, der kommer til at ligge lige over for kommunekontoret og ved siden af Hotel Hans Egede.