To redningsaktioner i Sydgrønland

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 18. maj 2021 - 07:48

OBS: Opdateret kl. 9.16 med flere detaljer, red.

De to inspektionsfartøjer Knud Rasmussen og Ejnar Mikkelsen samt en helikopter fra Air Greenland måtte søndag aften og natten til mandag i aktion, da to forskellige joller fik problemer i tæt tåge ud for Narsarmijt, fremgår det af Forsvarets døgnrapport.

Den ene jolle med tre personer ombord for vild i tågen og måtte tilkalde hjælp ved 23-tiden søndag, da de sad fast i isen. De kontaktede politiet over mobiltelefon, som under aktionen løb tør for strøm. Det lykkedes for helikopteren at lokalisere jollen og få de ombordværende reddet op i helikopteren.

Jolle tog vand ind

En anden hændelse fandt sted tre timer senere lidt før kl. 02.00 natten til mandag.

- Denne situation indebar to personer, som i en jolle havde påsejlet is, så der var gået hul i båden. Personerne fik reddet sig op af jollen og tilkaldt hjælp via medbragt VHF-sender til Aasiaat Radio, som hurtigt gav besked videre til operationscenteret i Arktisk Kommando, oplyser kommandoen.

Under hele redningsaktionen holdt Grønlands Politi kontakt med gruppen på to personer på grønlandsk, men inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen koordinerede indsatsen.

Arktisk Kommando sendte en redningshelikopter fra Air Greenland afsted, som fandt begge grupper og kom dem til undsætning på samme tur. Omkring klokken halv otte i morges stod alle trygt på jorden igen.

Nødudstyr nødvendigt

Arktisk Kommando understreger vigtigheden af, at man har ordentlig nødudstyr med på havet i form af for eksempel VHF- eller GPS-sender.

- Det er også en god idé at huske powerbank, da batterier på især mobiltelefoner hurtigt løber tør ved lave temperaturer. Undervejs var der problemer med at aflæse kort og dermed position for de nødstedte, hvilket gjorde det sværere at finde frem til dem. I den situation er en GPS-nødsender også til hjælp, oplyser Arktisk Kommando til Sermitsiaq.AG.