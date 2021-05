To reddet efter kæntring med jolle

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 05. maj 2021 - 08:48

15 sømil ud for Maniitsoq kæntrede to voksne mænd med deres jolle tirsdag morgen.

De to reddede sig op på en klippe, hvor de våde og forfrosne måtte vente på hjælp, fremgår det af Forsvarets døgnrapport.

Arktisk Kommando alarmeret

Et civilt fartøj var i nærheden, men havde besvær med at nå ind til klippen, hvorefter Arktisk Kommando blev alarmeret og inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen blev sendt afsted for at hjælpe.

Det lykkedes imidlertid en tid senere for det civile fartøj at få en flåde ind til klippen, så de to personer kunne blive reddet, før Ejnar Mikkelsen var nået frem, fremgår det af døgnrapporten.