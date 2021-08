To plejehjemsbeboere smittet i Sisimiut

Merete Lindstrøm Onsdag, 18. august 2021 - 13:12

Yderligere 16 personer er blevet testet positive for Coronavirus i de seneste døgn. Ti af dem befinder sig i Sisimiut, fem i Upernavik og én i Nuuk.

I flere af de nye smittetilfælde i Sisimiut er smittekilden ukendt, hvilket ifølge myndighederne betyder, at der stadig er samfundssmitte i byen.

Samtidig er to beboere på byens plejehjem test positive for Coronavirus. De er begge fuldt vaccineret og er ikke syge som følge af deres Covid-smitte. Der er nu også registreret tre ansatte, der er smittet, lyder det i en pressemeddelelse.

Forholdsregler på plejehjemmet

Der 43 beboere på alderdomshjemmet i Sisimiut på nær et par stykker er alle vaccineret. Der tages en række forholdsregler på alderdomshjemmet for at prøve at forhindre yderlige smittespredning.

- Det er bekymrende, at smitte er nået ind til de meste sårbare borgere på alderdomshjemmet. Til alt held er vaccinationsprocenten på plejehjemmet meget høj, og det kan vise sig at få afgørende betydning i denne situation, siger Landslæge Henrik L. Hansen.

Hold afstand i Nuuk

I Nuuk er en person testet positiv. Vedkommende har haft kontakt til en smittet, men det er helt ukendt hvorledes smitten er bragt ind i denne kreds. Der har været kontakt til kunsthåndværkstedet Ajagaq.

- Med de seneste tilfælde vi har set er der risiko for bredere samfundsmitte i Nuuk ligesom i Sisimiut. Der er alt mulig grund til være påpasselig. Det vil sige: Holde afstand, undgå forsamlinger og vaske hænder ofte, siger Henrik L. Hansen.

De fem smittede i Upernavik er alle fra den samme husstand, derfor vurdere Landslægeembedet ikke, at der her er den sammen risiko for samfundssmitte som i de to øvrige byer.