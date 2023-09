To personer tilbageholdt: Mistænkt for at smugle euforiserende stoffer ind

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 16. september 2023 - 09:56

Grønlands Politi har fredag formiddag anholdt to rejsende, der er mistænkt for at smugle euforiserende stoffer ind i landet. Begge er mistænkt for at have slugt en mængde euforiserende stoffer før indrejse.

- Den ene er tilbageholdt i Aasiaat, og den anden er tilbageholdt i Nuuk. Begge skal fremstilles i retten med henblik på en længere tilbageholdelse, oplyser vagtchef i Grønlands Politi, Malik Olesen til Sermitsiaq.AG.

Ikke ufarligt manøvre

Grønlands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor længe de to personer skal være i politiets varetægt.

- Det afhænger selvfølgelig også af, hvor meget de hver især har indtaget. Vi venter selvfølgelig til, at al den mængde euforiserende stof kommer ud af deres kroppe, siger Malik Olesen.

Vagtchefen kan ikke oplyse, om de to personer rejste hver for sig eller sammen fra Danmark til Kangerlussuaq.

Grønlands Politi har tilbageholdt flere personer igennem i år, mistænkt for at sluge euforiserende stoffer før indrejse til Grønland. Der har været enkelte tilfælde i år og sidste år, hvor en rejsende dør i forsøget på at indsmugle euforiserende stoffer ved at sluge dem.