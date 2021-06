To nye ind i INI-bestyrelsen

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 31. maj 2021 - 11:47

Persongalleriet i de selvstyreejede selskabers bestyrelser fortsætter med at ændre sig, dog på et knap så dramatisk grundlag som det er sket i blandt andet Royal Greenland A/S.

Inga Dora Markussen valgte tidligere på året at forlade INI-bestyrelsen, fordi hun ville hellige sig politik, og den vakante bestyrelsesstilling blev i dag overtaget af Johanne L. Knudsen.

Line Frederiksen, økonomidirektør i Tele Greenland, der har valgt at fokusere på en bestyrelsespost i mineselskabet AEX Gold, stopper og blev erstattet af projektdirektør i Kalaallit Airports A/S Aviaaja Karlshøj Knudsen, der tidligere på måneden røg ud af Tele Greenlands bestyrelse.

Mads Barlach Christensen fortsætter som formand i selskabet. Det samme gør sig gældende med bestyrelsesmedlem Kristian May.

Overskud halveret

Årsregnskabet i selskabet viste i øvrigt et årsresultat på 1.349.000 kroner, hvilket var lidt mere end en halvering i forhold til året før. Nettoomsætningen steg med 5,5 mio. kr. til godt 98 mio. kr., hvilket forklares med øgede indtægter fra ejendomsservice ydelser, kontraktbaserede ydelser samt fra teknisk bistand.

Ledelsen med Henrik Rafn i spidsen som administrerende direktør anser årsresultatet som tilfredsstillende. Det bliver i øvrigt bemærket i årsrapporten, at succesen fra 2019 med at nedbringe aktive restancer er fortsat i 2020, hvor det lykkedes at reducere denne post med 13,1 mio. kr.