To Naleraq-profiler stiller op til kommunalvalg

Jørgen Schultz-Nielsen, Merete Lindstrøm Fredag, 26. februar 2021 - 11:02

Senere i dag bliver der holdt valgbestyrelsesmøde i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor kandidatlisterne fra de forskellige partier bliver offentliggjort. Naleraqs Pele Broberg vil gerne præge den kommunale dagsorden og stiller derfor op til både Inatsisartut- og kommunalvalg.

- Jeg vil gerne være med til at præge den by, jeg bor i, oplyser Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

Han vil endnu ikke løfte sløret for, hvilke mærkesager han vil slå på under valgkampen.

Endnu en profil vil i kommunalbestyrelsen

Hans Enoksen figurerer på den offenliggjorte liste over kandidater til kommunalvalget i Qeqqata Kommunia. Ifølge Sermitsiaq.AG's oplysninger stiller han også op til Inatsisartut denne gang.

Om et eventuelt dobbeltmandat siger Pele Broberg:

- Hvis arbejdsmængden bliver for stor, så har vi internt i partiet koordineret det således, at den, der vil overtage min post i kommunalbestyrelsen, skal videreføre de mærkesager, som jeg bliver valgt på, oplyser Pele Broberg, der pointerer, at situationen kun bliver aktuel, hvis han bliver valgt ind begge steder, og hvis han skulle gå hen og blive naalakkersuisoq.

- Det sikrer, at en stemme på mig ikke vil være en spildt stemme i forhold til de mærkesager, som jeg senere vil løfte sløret for, understreger Naleraq-politikeren, der har været naalakkersuisoq for finanser i en periode indtil partiet trak sig fra koalitionen på grund af lufthavnspakken tilbage i 2018.