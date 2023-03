To mistænkte bodypackere anholdt på to dage

Thomas Munk Veirum Onsdag, 08. marts 2023 - 08:49

Smuglermetoden med at opbevare stoffer i kroppen bruges tilsyneladende fortsat flittig i forsøget på at få eksempelvis hash til Grønland.

Tirsdag formiddag anholdt politiet således for anden gang i denne uge en mand i Kangerlussuaq mistænkt for at have stoffer i kroppen.

Vagtchef Bjørn Bjerregaard fortæller, at der er tale om en 25-årig mand, der er blevet eskorteret til Nuuk.

Onsdag morgen afventer politiet fortsat resultatet af scanningen af manden. Scanningen er blevet foretaget på sygehuset, og når resultatet foreligger besluttes det, om den 25-årige skal fremstilles for retten med henblik på tilbageholdelse.

30-årig løsladt

Det er normalt i denne type sager, at mistænkte tilbageholdes, til at politiet er sikker på, at de ikke længere har stoffer indvortes.

Den 25-årige mand er den anden i denne uge, som mistænktes for smugleri indvortes. Mandag blev en 30-årig mand anholdt - også i Kangerlussuaq - mistænkt for at smugle hash.

Den 30-årige er blevet løsladt. Tirsdag oplyste politiet nemlig, at manden skilte sig af med al indhold af stoffer før grundlovsforhøret og derfor kunne løslades fra tilbageholdelsen.