To mænd og slædehund reddet fra isflage

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 19. maj 2020 - 10:01

Grønlands Politi fik en anmeldelse klokken 16.45 mandag fra Kullorsuaq, at to mænd på forholdsvis 55 og 34 år, var kommet i problemer, mens de var på en slædetur omkring seks kilometer fra bygden.

- De var kommet ud til et sted, hvor isen var tynd. Hundene var røget gennem isen, og de kunne ikke rigtig komme væk derfra. I første omgang prøvede bygdeboere at hjælpe dem, men da de ikke kunne hjælpe dem, blev der sendt SAR-helikopter hen om aftenen, fortæller vagtchef hos Grønlands Politi, Lars Even, til Sermitsiaq.AG.

11 hunde måtte efterlades

Det var ellers planen, at helikopteren skulle lande, men det kunne den ikke på grund af den tynde is.

- Derfor blev de to mænd hejset op, og én hund blev ligeledes reddet. De resterende 11 hunde blev efterladt på isen, siger Lars Even, der oplyser, at redningsaktionen sluttede klokken 02.00.

Ingen er kommet noget til, og fangerne skal prøve, ​​at hente de resterende hunde, der blev efterladt på isen, senere i dag.