Nu er to mænd sigtet for statue-hærværk

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 30. juni 2020 - 15:01

- Foreløbig er to mænd afhørt og sigtet for at have begået hærværket mod Hans Egede statuen, oplyser kommunikationsmedarbejder Camilla Palmann, Nuuk Politi, til Sermitsiaq.AG.

- De nægter sig skyldige. Vi efterforsker stadig sagen, da vi har en formodning om, at flere kan stå bag hærværket, oplyser Camilla Palmann.

Forbindelse til København efterforskes

Natten til i dag tirsdag blev yderligere en Hans Egede statue foran Marmorkirken i København overhældt med rød maling og påsat ordet ”decolonize”.

- Vi er naturligvis opmærksomme på den nye sag i København, og i den anledning undersøger vi, om der skulle være en mulig forbindelse til sagen her i Nuuk, oplyser Camilla Palmann.

Aqqalu Berthelsen, der var talsmand for Nuuk-aktionen mod Hans Egede-statuen oplyser til Sermitsiaq.AG, at han intet kender til aktionen i København.

Da efterforskningen fortsat pågår, og regningen for at fjerne malingen fra statuen endnu ikke er opgjort, er der endnu ikke udfærdiget et anklageskrift og rejst tiltale mod de to personer.