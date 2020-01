To mænd sigtes for at smugle hash fra Danmark til Grønland

Ritzaus Bureau Fredag, 17. januar 2020 - 15:35

Efter et fem timer langt grundlovsforhør er to mænd fredag eftermiddag blevet varetægtsfængslet for hashsmugling og salg af kokain.

- De er sigtet i to forskellige sager, forklarer specialanklager Lars Jørgen Petersen.

- Den ene drejer sig om indsmugling af 18 kilo hash til Grønland, hvoraf de tre kilo var forsøg på indsmugling. Den anden drejer sig om salg af ikke under 400 gram kokain et ukendt sted i Danmark.

Mændene, der er 19 og 34 år, blev torsdag anholdt i Københavns Lufthavn, og fredag blev de så stillet for en dommer i Retten i Aarhus.

De nægter sig begge skyldige, men dommeren bestemte, at de skal varetægtsfængsles i fire uger. Den ene kærede på stedet afgørelsen til Vestre Landsret, mens den anden tog forbehold for at kære.

Sagen er efterforsket af Særlig Efterforskning Vest, der arbejder med at opklare organiseret og grænseoverskridende kriminalitet.

Da fredagens grundlovsforhør foregik for lukkede døre, kan Lars Jørgen Petersen sige noget nærmere om, hvordan politiet kom sporet af de to mænd.

Deres forklaringer i retsmødet er det af samme grund ikke muligt at få oplyst noget om.

/ritzau/