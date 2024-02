To kystradarer skal forbedre overvågning af grønlandske farvande

Thomas Munk Veirum Onsdag, 28. februar 2024 - 17:46

I danske farvande er der for 18 år siden indført et landbaseret AIS-system, som gør det muligt for skibe at identificere hinanden.

Hvert skib sender automatisk data om navn, kurs og fart til systemet, og folketingsmedlem Aaja Chemnitz (IA) har spurgt den danske regering, om der er planer om at udvide systemet til at omfatte Grønland af hensyn til sikkerheden til søs.

Erhvervsminister Morten Bødskov oplyser, at det er der ingen planer om. Systemet blev indført i danske farvande som følge af EU-krav, og Grønland er som bekendt ikke medlem af EU, og derfor ikke underlagt disse krav, lyder det fra ministeren i et skriftligt svar til Aaja Chemnitz.

Kystradarer til overvågning

Ministeren har dog forhørt sig hos Forsvarsministeriet i forhold til bedre overvågning af grønlandske farvande, og her lyder svaret, at der arbejdes med etablere to kystradarer i Grønland.

Radarerne vil også bidrage til at øge sejlsikkerheden, men placering er ikke besluttet endnu:

”I forbindelse med implementeringen af Arktis-kapacitetspakke arbejdes der i regi af Forsvarsministeriets ressort på at etablere to kystradarer i Grønland. Kystradarerne skal styrke Forsvarets indsats i Grønland, og bidrage til den generelle sejladssikkerhed. Der er ikke truffet beslutning om placeringen endnu,” lyder svaret for Forsvarsministeriet.

Arktisk Kapacitetspakke blev aftalt af et flertal i Folketinget i februar 2021. Aftalen rummer 20 mio. kr. til kystradarer i Grønland, men placeringen er altså endnu ikke fundet her tre år senere.

Aaja: Fuld AIS-dækning bør overvejes

Aaja Chemnitz siger til Sermitsiaq.AG, at hun mener, at regeringen bør overveje fuld AIS-dækning af grønlandske farvande:

- Som jeg forstår, er Grønland kun sporadisk dækket, og det er et spørgsmål om sikkerhed - både med hensyn til overvågning men også sejlsikkerhed, siger hun og fortsætter:

- Det er fint med kystradarer, men man skal have lavet et 360 graders billede af, hvad der foregår ved Grønland.

- Er der eksempelvis kinesiske militær skibe og russiske ubåde, spørger politikeren.