To indlagt i Sisimiut og smittespredningen fortsætter

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 07. august 2021 - 15:44

Lørdag blev der konstateret otte nye smittede i Sisimiut, mens der ikke er yderligere tegn på smittede i bygden Tasiusaq ved Upernavik.

De foreløbige undersøgelser af smitten i Sisimiut viser, at der er tale om smitte udenfor de allerede kendte smittekæder.

- Smittespredningen involverer flere arbejdspladser og institutioner samt sygehuset. De fleste smittede er uvaccinerede eller vaccineret én gang. Det er helt overvejende yngre mennesker, der smittes og dermed holder udbruddet i gang, oplyser myndighederne i en pressemeddelelse.

Udover stigmningen af smittede er to personer blevet indlagt på sygehuset i Sisimiut. Myndighederne oplyser, at der er to indlagte med Covid-19, hvor den ene har brug for aktiv behandling, men tilstanden er ikke kritisk og de smittede kan derfor forblive i Sisimiut.

Testcenter etableres i Sisimiut

Coronasekretariatet er i gang med at kontakte nærkontakterne til de smittede. Men der forventes yderligere smittespredning i byen, og at smitten vil kunne ske overalt, som situationen er nu.

- For at få begrænset udbruddet er det absolut påkrævet, at der åbnes op for yderligere test-kapacitet. Derfor er der i samarbejde med Qeqqata Kommunia ved at blive etableret et testcenter i Sisimiut. Kommunen har tilbudt at stille faciliteter og personale til rådighed, oplyser myndighederne.

Godt nyt fra Aasiaat og Avannaa

Mens der er frygt for yderligere smittespredning i Sisimiut, så er tallene og testene noget mere positive længere nord på. Smitten er inddæmmet.

- Situationen i Avannaa er til gengæld gunstig. Der er ikke tegn til yderligere smittespredning i Tasiusaq. Også udbruddet i Upernavik ser pt. ud til at være inddæmmet med få aktivt smittede. På grund af meldinger om syge er der udført podninger i Kullorsusaq af en udsendt bioanalytiker. Alle 15 tests var negative. Der er aktuelt ikke noget der tyder på spredning til andre bygder, skriver myndighederne.

Dog vil man stadig følge situationen i Aasiaat nøje og man vil teste mere i Aasiaat, Kangaatsiaq og Qasigiannguit.

- Der samarbejdes med Kommune Qeqertalik om etablering af et testcenter for at kunne styrke den samlede indsats.

Se alle lørdagens tal her: