To Iluliarmiut skal med på Tuukkaqs jomfrurejse

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 01. december 2022 - 12:46

- Tillykke, du har vundet Club Timmisas konkurrence om en rejse til Toulouse, Frankrig for at deltage når Air Greenlands nye fly flyver på sin jomfrurejse fra Frankrig til Kangerlussuaq.

Den besked har både Elin Andersen på 60 år og Niels Jørgen Jerimiassen på 58 år, begge fra Ilulissat, modtaget i begyndelsen af november.

Club Timmisa har fundet de to heldige vindere ved en lodtrækning blandt 2.600 deltagere til konkurrencen om en rejse med Tuukkaq fra Toulouse, Frankrig til Kangerlussuaq onsdag den 7. december.

Klar til afrejse

- Jeg blev meget overrasket da jeg fik beskeden. Jeg husker, at jeg lige var vågnet op, da min mobil ringede, og Air Greenlands medarbejdere viderebragte nyheden. Det er helt ubegribeligt, fortæller Niels Jørgen Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Selvom han har været i Norge og Danmark tidligere, er det første gang, han skal rejse så langt.

- Jeg er mest spændt på det, jeg kommer til at se under turen. Jeg har nu modtaget min pas, så nu er jeg helt klar til at rejse, fortæller Niels Jørgen Jerimiassen.

Han er til daglig pedel i SPS, socialpædagogisk seminarium i Ilulissat.

Elin Andersen blev ligeledes overrasket, og hun forstod ikke beskeden om, at hun havde vundet.

- Jeg vinder jo aldrig, og havde helt glemt, at jeg havde udfyldt Club Timmisas konkurrence, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Forventningerne nede

Hun fik beskeden lige til fyraftenstid og havde tid til at samle tankerne på vej hjem.

- Jeg glæder mig selvfølgelig til rejsen, men jeg kan allerede se, at det bliver et tætpakket program med afrejse mandag og hjemtur onsdag. Jeg vil prøve at nå og se Toulouse, når jeg nu er der, så jeg har undersøgt lidt, hvad der er værd at se, fortæller hun.

Elin Andersen har tidligere oplevet at rejse fra Canada og direkte til Grønland med Air Greenland. Hun glæder sig til at opleve en direkte rute til Grønland udenom København igen.

- Og selvfølgelig bliver det spændende at se det nye fly, og at deltage til overrækkelsesceremonien af flyet. Jeg holder dog mine forventninger nede, da programmet er meget stramt, fortæller hun.