To grønlandske fodboldspillere tørner ud for færøsk klub

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 26. maj 2022 - 15:12

Den færøske 3. divisionsklub MB 1905 fra byen Miðvágur har hentet to grønlandske fodboldspillere fra Nuuk-klubben Young Guns Futsal.

21-årige angriber Niels Patrick Jensen og 18-årige højreback Romeo Blidorf spiller for den færøske klub.

Scoret flere mål

- Vi er blevet virkeligt godt taget imod her på Færøerne, og vi er kommet til en klub med ambitioner. Holdets mål er at rykke op. Sker det ikke i år, vil vi kæmpe for oprykning, siger Niels Patrick Jensen til Sermitsiaq.AG.

Han har siden starten af april spillet kampe for klubben, og han har allerede scoret ti mål i sine kampe.

Kampe hver weekend

Romeo Blidorf skiftede for nyligt til klubben og har spillet tre kampe.

- Jeg har drømt om at spille udenfor Grønland, og derfor valgt at skifte hertil. Jeg kan bedre lide at spille udendørsfodbold end futsal. Vi spiller hver weekend og træner to gange om ugen, hvilket vil udvikle os som spillere, siger den 18-årige fodboldspiller.

Niels Patrick Jensen siger, at det spillemæssige niveau minder om det grønlandske niveau.

- Der er gode spillere, der spiller i ligaen, og vi bliver bakket godt op fra vores fans når vi spiller. Og vi har fået gode holdkammerater, så vi er meget glade for at spille her, fremhæver han. Hans fodboldsæson startede i Sverige, da han spillede for futsal-klubben Örebro Club.

Men på grund af forskellige omstændigheder var hans ophold kort i Sverige. Men det afskrækkede ham ikke fra at rejse fra Grønland igen for at spille fodbold.

Flere spillere kan være på vej

Romeo Blidorf er glad for muligheden for at skifte til MB 1905.

- Der er ikke mange spillere fra Grønland, som får muligheden for at skifte til udlandet for at spille, derfor er det virkeligt godt at spille her, så vi kan udvikle os yderligere spillemæssigt. Jeg drømmer om at spille i England i fremtiden, siger han. Niels Patrick Jensen håber på, at han kan spille som professionelt i fremtiden.

Det kan være, at flere spillere fra Young Guns flytter til samme klub. MB 1905 og Young Guns har nemlig lavet en samarbejdsaftale, hvor flere grønlandske spillere kan spille for klubben.