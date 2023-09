To grønlandske deltagere er fundet til bal på slottet

Merete Lindstrøm Onsdag, 20. september 2023 - 17:49

Angititaq Motzfeldt fra Narsaq og Ivalu Grønvold fra Aasiaat har nu en royal fødselsdagfest at se frem til.

De er nemlig blevet udpeget til at repræsentere Grønland, når Prins Christian skal fejre sin 18-års fødselsdag 15. oktober på Christiansborg Slot.

Udvælgelsesudvalget oplyser til Sermitsiaq.AG at der er kommet 24 gode ansøgninger fra hele kysten og at det var svært for bedømmelsesudvalget at vælge blandt ansøgerne.

Bedste ansøgninger

Ivalu Lange Grønvold og Angititaq Motzfeldt blev valgt fordi de har skrevet de bedste ansøgninger.

- Vi er glade for den store interesse for at deltage i det kongelige arrangement og vi håber at de to unge får en uforglemmelig oplevelse, lyder det fra udvalget.

Og det er et par glade unge der skal afsted.

- Jeg er dybt berørt af at Grønland er blevet inviteret til H.K.H Prins Christians fødseldag. Mødet med en prins kan være en fascinerende kulturel oplevelse, især hvis man har dyb respekt for den historie, traditioner og ceremonier, der omgiver de kongelige, siger Ivalu Grønvold.

Angititaq Motzfeldt, er opvokset i Qaanaaq, som Kronprins Frederik har et specielt bånd til og derfor mener udvælgelses udvalget, at Angititaq Motzfeldt er den rette til at deltage i den kongelige begivenhed.

200 deltager fra Rigsfællesskabet

Det er omkring 200 unge fra Danmark, Grønland og Færøene der skal fejre prinsens fødselsdag sammen.

Elever hos Selvstyret og Air Greenland har stået for udvælgelsen af de to unge deltagere og Selvstyret takker alle unge, der har ansøgt til begivenheden.

Air Greenland sponsorerer flybilletterne og Selvstyret afholder udgifter til overnatninger for de to unge festdeltagere.