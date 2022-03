To fra Grønland nomineret til The Explores Club program

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 27. marts 2022 - 11:47

Ann Andreassen og Paninnguaq Lind Jensen er udvalgt sammen med 48 andre "opdagere" blandt 300 nominerede til EC50.

Ann Andreassen, som i mange år har arbejdet med børn i Uummannaq og Inuit tatovøren, Paninnguaq Lind Jensen er blevet udvalgt blandt 48 andre ”opdagere” i verden. De to udvalgte skal til New York i april for at være med i prisuddelingerne.

- EC50-programmet fremmer opdagelsesrejsende fra hele verden og fra et bredt felt af discipliner, der skubber grænserne for udforskning.Visit Greenland har hjulpet med norminerings processen, hvor flere fra Grønland kunne blive nomineret. Så det er en stor ære for Grønland, at to er blevet nomineret i EC50 - Class of 2022, siger Tanny Por fra Visit Greenlant til Sermitsiaq.AG.

Der er mange berømte og rige medlemmer i The Explores Club, hvor for eksempel astronauten Buzz Aldrin og den afdøde præsident Teddy Roosevelt er æresmedlemmer. Klubben blev oprettet i 1904 og har fungeret som et mødested for opdagelsesrejsende og videnskabsmænd fra hele verden.

Selvom man ikke er medlem af The Explores Club, så er der et program under klubben, hvor alle udforskere kan få en pris og det er der de to kvinder fra Grønland er blevet nomineret.

Oplyser børn og voksne om traditionelle tatoveringer

Paninnguaq Lind Jensen er blandt de nominerede opdagelsesrejsende i verden. I begrundelsen for nomineringen står der blandt andet:

"Paninnguaq Lind Jensen har forsket og arbejdet med traditionel inuit tatoveringer siden 2016. Paninnguaq arbejder på otte børnebøger der skal gøre inuit-børn bevidste om traditioner og viden om inuit kulturarv."

- Jeg troede først det var en spam, da de blev ved med at sende mails. Da Visit Greenland ringede og spurgte, hvorfor jeg ikke svarer på nomineringen gik det først op for mig. For det første vidste jeg ikke, hvad The Explores Club var, men nu når jeg forstår hvad det er, så er det helt ubeskriveligt, at blive nomineret, siger Inuit-tatovøren, Paninnguaq Lind Jensen.

Det er ubeskriveligt

Hun startede med at arbejde med Inuit-tatoveringer i 2016 og derfra har hun oplyst om de traditionelle tatoveringer.

- Det er et boost for det jeg brænder for. Jeg mener ikke at vores kultur til dagligt bliver prioriteret, selv i skolen er der mangel på læring om vores kultur. Jeg har flere gange fået stærke beskeder som kan være triste, men nomineringen viser, at jeg skal stå for det jeg brænder for, siger Paninnguaq lind Jensen.

Ann Andreasen er nomineret for sin indsats for udsatte børn blandt andet i sit virke som rektor for Uummannaq Børnehjem i mere end 30 år, hvor hun har formået at bruge musik, og kultur til at give børnene en stabil og tryg hverdag.

Pris uddeling til årets opdagelsesrejsende skal ske i april, hvor to fra Grønland tager til New York.