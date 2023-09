To fødsler oven i hinanden 

Paornánguaq Kleist Tirsdag, 05. september 2023 - 09:00

Arnanut fejrer 20-års jubilæum i år. Den første udgave udkom den 5. september 2003, som en indstiksavis i Sermitsiaq.

Inga Dora G. Markussen var syv måneder henne med sin søn Milo, og havde ikke udsigt til at få et sommerjob.

- Alle troede jeg var ved at føde, fordi min mave var så stor, så jeg fik ikke nogen sommerjob, siger hun og griner.

Inga Dora havde længe gået og tænkt på at lave et grønlandsk dameblad. Hun havde haft stor glæde af de danske dameblade Alt for Damerne og Femina, så hun tænkte det grønlandske dameblad også skulle have længere artikler, korte nyheder og vigtige temaer.

- Chancen kom, fordi jeg jo ikke havde fået et sommerjob. Jeg tog initiativet og skrev en

beskrivelse af hvad det kunne være og afleverede det til Poul (Poul Krarup, tidligere chefredaktør på Sermitsiaq, red.). Poul var med på det med det samme, og sagde jeg skulle tale med Ivalu Risager, som var grafiker på avisen dengang. Hun var også helt med på den. Så jeg fik muligheden for at sætte mig ned og lave en disposition over, hvad Arnanut skulle indeholde, fortæller Inga Dora.

De to første numre kom med som indstik i Sermitsiaq – gratis og efter gode modtagelser blev den så til et selvstændigt produkt.

- Medierne beskæftigede sig generelt med maskuline emner som fiskeri, økonomi og politik. Der manglede noget som var jordnært og omfavnede det vi kan spejle os i hvad angår problemer, livet mv. Det var vigtigt, at der ikke kun var lette stofområder. Der skulle også være noget seriøsitet. Derfor var temaerne også lidt tunge, og det første tema handlede om sorg, siger hun.

