To er fængslet for at dræbe ung kvinde med kniv i Kolding

Ritzau, Thomas Veirum Fredag, 20. maj 2022 - 13:26

En 22-årig kvinde er død, efter at hun torsdag blev fundet hårdt kvæstet på en adresse på Violvej i Kolding.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der fik anmeldelsen torsdag klokken 12.30.

Ifølge Sermitsiaq.AG's oplysninger er den dræbte en grønlandsk kvinde.

Jyske Vestkysten skriver, at de to anholdte er af grønlandsk udsende og at begge nægter sig skyldige.

Anklagemyndigheden har bedt om lukkede døre under grundlovsforhøret.

Begrundelsen er, at efterforskningen er på et tidligt tidspunkt, og at der formodes at være endnu en mistænkt i sagen - en kvinde - som man ikke har afhørt endnu, skriver Jyske Vestkysten.

Den 22-årige kvinde blev fundet med alvorlige læsioner på overkroppen, og på sygehuset afgik hun senere torsdag eftermiddag ved døden.

To fængslet

En 30-årig mand og en 29-årig kvinde fra Kolding, der var til stede, da kvinden blev fundet, blev anholdt kort efter politiets ankomst.

Politiet oplyser, at omstændigheder ved dødsfaldet gør, at de begge sigtes for drab.

De to er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter et lukket grundlovsforhør fredag i Retten i Kolding. De kærede ikke dommerens afgørelse til landsretten, oplyser Sydøstjyllands Politi.

I retsmødet er det kommet frem, at drabet skal være sket med flere knivstik i den 22-årige kvindes brystregion. Begge sigtede bad om en tolk. De havde blå mærker på underarmene, skriver det regionale medie jv.dk.

Kendte hinanden

Den afdøde kvinde og de to sigtede kendte hinanden i forvejen, mener politiet.

De pårørende til den 22-årige kvinde er blevet underrettet.

Politiet sendte efter anmeldelsen om den hårdt kvæstede kvinde torsdag flere patruljer til adressen på Violvej. Her blev der iværksat "en omfattende efterforskning", lyder det.

Området blev afspærret, og efterforskere, teknikere og hunde gennemsøgte området med henblik på at indsamle spor. Vidner blev også indledende afhørt, og retslægelige undersøgelser til brug for efterforskningen er iværksat.