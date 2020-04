To borgmestre: Drop eksaminer for ældste klassetrin

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 08. april 2020 - 18:43

Drop afgangseksaminer for folkeskolens afgangselever og overfør årskaraktererne i stedet for. Eller flyt eksaminerne til et senere tidspunkt.

Det er de to forslag, som borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA) mener, bør komme i betragtning, når coronakrisen har lammet samfundet. Hun understreger, at muligheden for reeksamen vil stå åben uanset Selvstyrets endelige beslutning.

Mens Danmark allerede har taget stilling til, at afgangseksaminerne droppes og årskarakterer overføres som endelige karakterer, nøler Selvstyret med at tage stilling til problematikken.

Eksaminerne nærmer sig med hastige skridt.

Allerede den 27. april skal afgangseleverne troppe op og tage en skriftlig grønlandsk eksamen, hvor de afsluttende prøver slutter den 1. maj.

- Vi mener, at det ikke er forsvarligt med at gennemføre prøverne på de planlagte dage. Vi vil hellere for det første droppe dem og overføre årskarakterer, eller flytte prøverne til et senere tidspunkt, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA) til Sermitsiaq.AG.

Sydkommune enig

Sermitsiaq.AG har foreholdt borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen, Charlotte Ludvigsens melding. Kiista P. Isaksen (S) er enig i borgmesterkollegaens holdning i denne sag.

Selvom skolerne på kysten åbner igen efter påske, er der stadig udfordringer.

Blandt andet bor en del afgangselever i bygderne og skal dermed rejse til byerne for at fortsætte skolegangen. Med rejserestriktioner mellem distrikter frem til slutningen af april kan dette ikke lade sig gøre.

- Der er flere elever, der er strandet i deres bygder lige nu. Det gælder også for de andre kommuner. Det kan også være, at censorerne skal hentes udenbys. Men det er svært at komme igennem nåleøjet for de rejsende, siger Charlotte Ludvigsen.

Takker for god dialog

Naalakkersuisoq for uddannelse, Ane Lone Bagger (S) har i en pressemeddelelse i dag udtrykt glæde over det gode samarbejde og den gode dialog mellem departementet og borgmestrene. I pressemeddelelsen har hun dog ikke taget stilling til, hvorvidt der skal afholdes afgangseksamener for folkeskolens afgangselever i år.

Selvstyret har igangsat et arbejde for at finde frem til løsninger vedrørende eksaminer for folkeskoleelever og uddannelsessteder, lyder det.