To børn indlagt på Sana i Nuuk med senfølger af corona

Merete Lindstrøm Onsdag, 26. januar 2022 - 13:32

To børn på henholdsvis syv og ni år er indlagt på intensiv afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Landslæge Henrik L. Hansen oplyste på pressemødet tirsdag, at to tilfælde af MIS-C her i landet er et usandsyndligt scenarie, da det er en meget sjælden komplikation.

Men syndromet er ikke ukendt, understreger han.

- Det er velkendt, at børn efter covid-sygdom pludselig kan få en sygelig påvirkning af deres organer. Det er en meget sjælden tilstand. Vi ville ikke have forventet at have to tilfælde i Grønland samtidig. Men det er den slags tilfældigheder der er, og som man må forvente.

Ingen præcise tal på forekomsten

I en artikel i Ugeskriftet.dk fremgår det at MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children) opleves som en meget sjælden eftervirkning på corona blandt børn, men at der ikke er præcise tal på hyppigheden.

- Et groft estimat er, at cirka ét barn får MIS-C blandt 20.000 smittede børn, siger Ulrikka Nygaard, fra Rigshospitalets Børne og Unge Klinik, der leder det nationale forskningssamarbejde i Covid-19 hos børn.

CRP C-reaktivt protein (CRP) er et akut-fase protein, som syntetiseres i leveren i forbindelse med inflammation/infektion/vævskade. Kilde: Sundhed.dk

Sygdommen omfatter blandt andet feber, højt CRP-niveau og påvirkning af mindst to organer, herunder affektion af mave-tarm-systemet, hjerte og/eller hud og slimhinder.

komplikation kan opstå hos børn og teenagere 1-6 uger efter en ellers mild eller symptomfri infektion med coronavirus.

Sygdommen medfører feber og højt CRP-niveau og kan blandt andet give hjertepåvirkning samt kraftige mavesmerter, der kan forveksles med blindtarmsbetændelse.

Sygdommen symptombehandles, oplyser landslægen.