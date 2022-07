To både stødte på skær ved Atammik

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 29. juli 2022 - 08:46

Torsdag klokken 10.16 fik politiet meddelelse fra politifartøjet Nakuaq, at to både havde stødt på skær syd for bygden Atammik.

- De to både fulgtes ad og havde stødt på samme skær. Politifartøjet Nakuaq var heldigvis i nærheden, og kunne hjælpe de to både hurtigt. Bådene havde fået mindre skader, og var ikke i stand til at sejle videre, fortæller vagtchef Hans-Peter Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Der er ingen informationer om, hvor mange personer der var ombord i de to både. Bådene sejlede fra Nuuk og var på vej nordpå.

- Ingen personer kom til skade, men den ene båd tog lidt vand ind. Politifartøjet var i stand til at slæbe de to både, og de er nu tilbage i Nuuk, lyder det fra Hans-Peter Berthelsen.