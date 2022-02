To anklaget i sag om voldtægt af barn

Thomas Munk Veirum Fredag, 25. februar 2022 - 11:50

En 24-årig mand er anklaget for to tilfælde af voldtægt af et barn under 15 år, og i samme sag er en pige under 18 år ligeledes anklaget for voldtægt. Pigen er også tiltalt for medvirken til et kønsligt forhold til et barn under 15 år, hvor hun ifølge anklagen modtog penge fra en mand, som voldtog et barn, hun havde formidlet et møde med.

Anklagemyndigheden går efter, at manden skal anbringes i anstalt i fire år og seks måneder, samt betale to gange 150.000 kroner i godtgørelse til ofre, og pigen skal betale henholdsvis 50.000 kroner og 10.000 kroner til ofre. Anklagemyndigheden tager forbehold for, at der kan komme en påstand om foranstaltning til pigen.

Det viser anklageskiftet mod de to personer, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i.

Manden og pigen er tiltalt for i alt tre forhold, hvor det første er en anklage om voldtægt af et barn under 15 år, som ifølge anklagemyndigheden fandt sted i efteråret 2020.

Arrangerede møde mellem barn og mand

Her skulle manden efter fælles forståelse med pigen ved vold have tiltvunget sig samleje med en pige på under 15 år.

Pigen forsøgte ifølge anklageskriftet flere gange at skubbe manden væk under voldtægten og sagde også stop flere gange. Ifølge tiltalen overværede den tiltalte pige voldtægten.

Forhold to i anklageskriftet er en anklage mod pigen for medvirken til kønsligt forhold til et barn under 15 år.

Ifølge tiltalen skal pigen i efteråret 2020 have arrangeret et møde på et kontor i Nuuk mellem et barn og en mand.

Fik 300 kroner for møde der endte i voldtægt

I anklageskriftet står der, at manden havde samleje med barnet på kontoret. Den tiltalte pige befandt sig under episoden i et tilstødende lokale, og bagefter fik hun 300 kroner som betaling fra manden. En betaling som ifølge anklagen var aftalt forud for mødet.

Sagen mod manden behandles særskilt, og han er tiltalt for voldtægt, viser retslisten.

Sidste punkt i anklageskriftet er en anklage mod den 24-årige mand for voldtægt af et barn under 12 år. Voldtægten skulle være fundet sted tilbage i 2016, hvor den tiltalte ifølge anklagen låste en pige inde på et værelse, hvorefter han voldtog hende.

Sagen skal for retten i begyndelsen af april i Sermersooq Kredsret. Sermitsiaq.AG har været i kontakt med de to tiltaltes forsvarer, men de kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om, hvordan deres klienter forholder sig til anklagerne.