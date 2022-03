Efter to aflyste fester fejres dronningens 82 år med parade

Ritzaus Bureau Torsdag, 17. marts 2022 - 17:00

To år i træk har dronning Margrethe aflyst sine offentlige fødselsdagsfejringer på grund af coronasituationen, men i år kan hun fejres.

Dronningen fylder 82 år den 16. april. Det er i påsken, og det har med dronning Margrethe som regent været fast tradition, at højtider som påske og jul fejres på det aarhusianske slot.

I år er ingen undtagelse.

Når klokken slår 12, træder hun og andre medlemmer af den kongelige familie ud på verandaen, hvor de hilser på de fremmødte, og hvor en fødselsdagsparade for dronning Margrethe finder sted.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Selv om en fødselsdag for nogle kan være en ubehagelig påmindelse om, at endnu et år er gået, så ser dronningen anderledes positivt på dagen.

- Hun elsker sin fødselsdag. At blive fejret, ligesom vores far gjorde, sagde eksdronning Anne-Marie, der er den yngste af dronningens søstre, i et interview med Ritzau i 2015, hvor dronning Margrethe fyldte 75 år.

Når dronningen fylder 82 år den 16. april får interesserede lov at komme ind i Slotshaven foran og øst for Marselisborg Slot fra klokken 11.20.

Klokken 11.45 starter musikken, når Den Kongelige Livgardes Musikkorps og den tiltrædende vagt marcherer fra Gardergården til slottet.

Ved paraden marcherer musikkorpset op ved siden af slottet.

Dermed bliver det første gang siden 2019, at dronningen bliver fejret med en fødselsdagsparade og hilser på fremmødte på sin fødselsdag.

14. januar kunne dronningen fejre, at hun havde været Danmarks regent i 50 år. Men også den dag forløb uden stor fest og farver, da det var midt under en coronabølge med tårnhøje daglige smittetal og forskellige restriktioner.

En række officielle fejringer af 50-års-jubilæet er derfor udskudt til efteråret, men den 21. maj får dronning Margrethe mulighed for at lade sig hylde.

Her har Tivoli arrangeret en stor balletgalla til ære for hende.

- Det er en ære at lægge forlystelseshave til én af de festlige fejringer af Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum, fortalte Tivolis direktør, Susanne Mørch Koch, i februar.