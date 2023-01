For to år siden blev Kongressen stormet - nu lammes den indefra

Ritzau Fredag, 06. januar 2023 - 07:17

- Du er nødt til at sende de mennesker hjem.

Sådan lød ordene fra Repræsentanternes Hus' daværende republikanske mindretalsleder, Kevin McCarthy, kort tid inden tusindvis af vrede tilhængere af daværende præsident Donald Trump stormede USA's lovgivende forsamling, Kongressen.

Ordene var rettet mod Donald Trump selv og er blevet viderefortalt af republikaneren Jamie Herrera-Beutler.

- Jamen, Kevin, de må bare siges at være mere oprørte over tyveriet af valget, end du er, replicerede den kontroversielle præsident, inden de to ifølge Herrera-Beutler gav sig ud i et verbalt slagsmål med mange uanstændigheder.

Hvad der fulgte, gik over i historiebøgerne. Det lokale politi var ikke nok til at holde de rasende demonstranter stangen, og inden længe havde de krydset hegn og afspærringer og var trængt ind i kongresbygningen.

Fem betjente mistede livet

Demonstranterne var vrede over præsidentvalget i 2020, hvor de mente, at Joe Biden, den nuværende præsident, vandt med svindel.

Mindst fem betjente mistede livet i forbindelse med hændelsen, der samtidig markerede den eneste gang i USA's 246 år lange historie, hvor overleveringen af præsidentembedet ikke er sket fredeligt.

Hundredvis blev såret. En præsident blev mødt af en rigsretssag. Protestledere blev idømt hårde fængselsstraffe.

Hvis ikke splittelsen i Det Republikanske Parti allerede var mejslet i sten, gjorde stormløbet den klar for alle.

Hunter Walker, en amerikansk freelancejournalist, fortalte i oktober 2021 til mediet PBS News, at hans kilder i protestbevægelsen, havde fortalt ham, at de forinden var blevet briefet af republikanske kongresmedlemmer.

McCarthy i problemer

Medlemmerne var Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Paul Gosar, Mo Brooks, Madison Cawthorn og Louie Gohmert. Alle har nægtet at stå i ledtog med demonstranterne.

To af dem - Boebert og Gosar - er igen i 2023 blevet aktuelle.

De udgør en del af 20 medlemmer af Repræsentanternes Hus, der hårdnakket nægter at stemme på Kevin McCarthy som formand for kongreskammeret.

Og mens Donald Trump med en opfordring til at stemme på McCarthy lader til at have tilgivet sin modstander under kongresstormløbet, forholder det sig anderledes for Boebert og Gosar.

De mener ikke, at McCarthy er konservativ nok og frygter, at han vil samarbejde med Demokraterne.

- Vi kæmper for at redde USA, og vi kommer ikke til at trække os, skrev Boebert natten til fredag på Twitter.

Biden vil markere toårsdag

Det skete, kort efter at McCarthy tabte den 11. afstemning om formandskabet i træk. Ikke siden 1859 har det taget så længe at besætte embedet.

Den strikse modstand fra Boebert, Gosar og 18 andre har sat Repræsentanternes Hus i dødvande. Uden en ny formand kan kammeret ikke godkende amerikansk lovgivning.

Og for republikanerne begynder splittelsen at blive pinlig. Selv Donald Trump varsler således, at det kan blive en tabersag for partiet, hvis ikke de to fløje kan finde hinanden.

- Republikanere, lad nu være at vende en fantastisk sejr til et enormt og pinligt nederlag, skrev Trump ifølge NBC News i versaler på sit eget sociale medie, Truth Social, onsdag.

Fredag den 6. januar mødes Repræsentanternes Hus igen for at forsøge at vælge en formand. Senere vil Joe Biden markere toårsdagen for stormløbet mod Kongressen.