Tjek her: Lukker Tusass dit abonnement i år?

Tusass udfaser og slukker for teknologier og for gamle abonnementer i år. Kunder, der bruger ældre abonnementer kan derfor regne med at skulle skifte til nyere abonnementer inden den 31. august. Det melder Tusass på sin hjemmeside, og oplyser, at i alt 14 forskellige abonnementer vil blive slukket efter den 31. august.

- Disse abonnementer er forældede og Tusass kan i stedet tilbyde abonnementer, der er simplere, bedre og uden overraskende regninger, oplyser Tusass.

Har du disse abonnementer, så skal du skifte til nyt før den 31. august:

Internet Mikisoq zone 1 (søkabel)

Internet Akulleq zone 1 (søkabel)

Internet Angisooq zone 1 (søkabel)

Internet Anneq zone 1 (søkabel)

Internet Mikisoq zone 2 (radiokæde)

Internet Akulleq zone 2 (radiokæde)

Internet Angisooq zone 2 (radiokæde)

Internet Anneq zone 2 (radiokæde)

Mobil Akulleq

Mobil Angisooq

Mobilt Bredbånd Simple

Mobilt Bredbånd Basic

Mobilt bredbånd Gold

Mobilt bredbånd Premium

Kunder der ikke selv skifter abonnement, kontaktes af teleudbyderen.

Tusass slukker også i Pituffik

Efter en udbudsrunde har US Space Force valgt et andet teleselskab, der i fremtiden skal forsyne Pituffik med internet, mobiltelefoni, radio og andre infrastrukturelle forbindelser.

Derfor skal Tusass lukke for al service i Pituffik efter den 31. august, melder Tusass.

- Desværre har US Space Force ikke ønsket at finansiere en fortsat drift gennem den nye Greensat satellit. Derfor er Tusass hermed nødsaget til at meddele, at alle services som Tusass leverer i Pituffik vil blive afbrudt efter den 31. august 2023.

Det gælder internet, mobiltelefoni, KNR radio og TV via DVB-T og FM.