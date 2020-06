Titanium projekt ved Thule sendt i høring

Merete Lindstrøm Onsdag, 24. juni 2020 - 16:07

Selvstyret oplyser i en pressemedelelse, at Dundas Titanium har indsendt de lovpligtige forslag om vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) og påvirkninger af miljøet (VVM) ved titanium-projektet nær den nedlagte bygd Moriusaq ved Thule.

Det betyder, at ansøgningen om tilladelse til udnyttelse af ilmenitforekomsten i området er sendt i høring i dag den 24. juni. Høringsfristen er den 2. september.

Selvstyret oplyser, at der under høringsperioden vil blive afholdt høringsmøder i Qaanaaq, Savissivik og Ilulissat, såfremt det kan lade sig gøre i overensstemmelse med de gældende coronarestriktioner.

Borgerne skal høres

Tidpunkt for møderne er endnu ikke fastlagt, men meldes ud snarest lyder det fra selvstyret, som påpeger at høringsmøderne skal give borgerne i Qaanaaq, Savissivik samt Ilulissat mulighed for at blive informeret om og få besvaret deres spørgsmål til projektet.

LÆS OGSÅ: Mineral-projekt er klar til VVM-høring

Dundas Titanium A/S hører under selskabet Bluejay Mining PLC. Moderselskabet oplyste allerede i begyndelsen af februar, at VVM-rapporten var klar til at blive sendt i høring. Siden da har selvstyret også godkendt indholdet i den såkaldte VSB-rapport, som er en vurderingen af de sociale påvirkninger af projektet.