Tip: Tag en tur rundt om Lille Malene

Toke Brødsgaard Onsdag, 27. marts 2019 - 11:25

Selvom det er hvidt derude, skal man ikke lade sig skræmme af naturen. På denne årstid, hvor de længere lyse dage vender tilbage, er der al mulig grund til at nyde naturen. Mange vælger naturligvis aktiviteter på ski i det bynære område, men der er intet til hindring for, at man kan tage eksempelvis en tur rundt om Lille Malene.

Tænk dig om

Selv om det varmt kan anbefales, skal man naturligvis tænke sig om og tage sine forholdsregler. Der er stort set mobilkontakt hele vejen rundt om Lille Malene, men man bør alligevel overveje om man kan have en VHF radio eller en satellittelefon med sig.

Ligeledes skal man læse naturen og være varsom med glatte overflader. Men grundlæggende, hvis man holder sig til sommerruterne, så er man godt gående.

Godt føre

Der ligger forholdsvis meget sne i baglandet og på vandfaldet ned mod Qinngorput. Derfor kan man godt få fæste og sneen er godt trykket, så man kan kæmpe sig op uden helt at glide tilbage. Flere steder undervejs kan man se frosne små vandfald, der skiller sig ud med den klare blå farve i den hvide sne.

Turen anbefales på snesko eller på tur ski, da man alternativt godt kan synke i nogle steder, hvis man blot går med sko eller støvler. Alternativt bør man have gaters på, så man ikke bliver våd, hvis man træder ned i et snehul.

Stor omvej

Desværre skal man forberede sig på en grå og kedelig omvej, når man skal omkring den nye anstalt. Det er tydeligt afmærket, hvor stor en bue udenom anstalten, man skal gå. Der har man så mulighed for at gå på den støvede og grå grusvej, der efterhånden når næsten ud i paradisdalen til stor gene for snescooterkørere og de skiløbere, der vover sig denne vej.

Flotte isformationer på Lille Malene Toke Brødsgaard

Alligevel er det besværet værd at bevæge sig denne vej for at komme ud i vores smukke bagland, der sommer og vinter er en unik oplevelse at færdes i.