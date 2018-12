Tips: Skyd nytåret ind med disse bobler

Jesper Hansen Onsdag, 26. december 2018 - 14:13

Sermitsiaq.AG har lavet en lille rundspørge til Pisiffiks, Brugsenis og Vinslottets vineksperter for at få nogle gode forslag til nytårsbobler, når vi træder ind i det nye år.

Pisiffik

- Vi går all in på nytårsboblerne og giver 25 procent rabat på alle mousserende vine op til nytår, fortæller vinmand John Ove Hoffer fra Pisiffik i Nuuk Center, der har valgt en lyserød moscato og en champagne til nytårsaften.

Villa Jolanda, Moscato Rose

- Denne Moscato Rosé er et genialt alternativ til Asti og andre søde, mousserende vine. Smagen er super elegant, eksotisk og med en dejlig sødme i eftersmagen. Den egner sig som velkomstdrink, til desserter med is, frugt og chokolade, i stedet for drinks, og naturligvis til kransekagen.

Normalpris kr.: 119,95 Tilbud kr.: 69,-

Mumm - Demi-Sec

Det er Mumm, der i mange år blev uddelt til Formel 1 og Le Mans. Mumm har blandt andet lavet denne yderst velsmagende Demi Sec (halvsød, red.), som er en let sødmefyldt både som aperitif og i særdeleshed til kransekage, og vil derfor være det oplagte valg, når nytåret skal skåles ind med stil.

Normalpris kr.: 399,95 Tilbud kr.: 299,-

Vinslottet

Hos Vinslottet er førstemand Danni Linnau Dahl en rigtig champagneelsker, og han er slet ikke i tvivl om, at der skal rigtig champagne i glasset nytårsaften.

De Venoge Brut

Altid højt scorende ved internationale vinsmagninger – blandt andet 91 points i Wine Spectator og Guld ved International Wine Challenge. Det er en meget let skummende og velafbalanceret champagne (med delikate bløde bobler), der er produceret på 50% Pinot Noir, 25% Pinot Meunier og 25% Chardonnay. Intet skønnere kan serveres før maden.

Normalpris kr.: 400,- Tilbud kr.: 325,-

De Venoge Princes Blanc de Noirs

Fremstillet udelukkende på pinot noir fra Premier Cru og Grand Cru marker. Det er en absolut topchampagne med en enorm aromatisk rigdom og friskhed, der er flot afbalanceret. Eftersmagen indeholder aromaer af friske røde frugter og solbær

Normalpris kr.: 750,- Tilbud kr.: 650,-

Brugseni

Souschef Kristian Pedersen hos Brugseni har udvalgt en stribe nytårsbobler, som butikkerne har tilbud på op til nytår – blandt andet også to alkoholfrie til henholdsvis 25 kroner og 39 kroner flasken. Kristian Pedersen anbefaler topchampagne og en cava til nytårsaften:

Dom Perignon 2006

Dom Pérignon Champagne er markant, men samtidig raffineret, enkel, sensuel og ukompliceret. Det er en en luksus champagne ud over alle grænser, når der ikke skal mangle noget til nytår.

Normalpris kr.: 1199,- Tilbud kr.: 995,-

Gran Baron

Gran Baron er et godt, velsmagende og økonomisk valg, når man blot skal have lidt at skåle i. Brut-udgaven er druefrisk og æbleagtig. Smagen er tør, sprød og frisk med frugtaromatisk eftersmag. Fås også som demi-sec med en ren og let "røget" duft og et frisk frugtpræg i smagen.

Normalpris kr.: 129,- Tilbud kr.: 89,-

Fakta om bobler

Mousserende vin er ganske enkelt vin med kulsyre. Mange kalder det for champagne, men det er udelukkende mousserende vin fremstillet i Champagnedistriktet i det nordøstlige Frankrig, der må bære dette navn.

Mousserende vin er gæret to gange for at få boblerne frem. Hvis andengæringen foregår på flasken, kaldes det Metode Traditionelle. Det er den metode, der bruges i Champagne, de franske vine af crémanttypen og blandt andet den spanske Cava. Metoden kræver meget håndarbejde og er relativ dyr. Billigere er den såkaldt charmat-metode, hvor andengæringen foregår i store tryktanke. Det er den metode, der bruges til de populære Asti-vine og i mange oversøiske vindistrikter.

Mousserende vin bør serveres kold, men dog ikke for kold. Opbevar vinen i køleskabet og tag den ud et kvarters tid før servering.