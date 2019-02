Tips: Optimer dit trådløse netværk

Redaktionen Onsdag, 27. februar 2019 - 14:27

Det kan være svært at finde ud af hvor problemet ligger, når internetforbindelsen driller i husstanden.

Her kommer en række praktiske tips til at finde problemet og få det løst, som netkablet.dk har forfattet.

1) Skift password så kun du har adgang

Mange glemmer at opdatere deres password til routeren. Det resulterer ofte i, at underboen og andre personer får adgang forbindelsen.

Det påvirker ikke kun hastigheden, men kan også give større problemer. Det er nemlig i sidste ende ejeren af forbindelsen, der er ansvarlig for brugen, og hvilke hjemmesider der besøges.

Så sørg for at opdatere koden, så du ved præcis hvem der anvender din internetforbindelse.



2) Placer routeren optimalt

Når internetudbyderen fører kablerne ind til husstanden, placerer de typisk boksen, der hvor hullet til kabelindføringen er. Det er dog sjældent den bedste placering i forhold til at få signalet rundt i hele huset.

Sørg for at placere routeren midt i husstanden og træk blot et kabel tilbage til internetboksen.

Hvis man ønsker at lede signalet forbi beton og tykke mure, kan det klares ved at forlænge signalet med et kabel eller et såkaldt access point.



3) Vælg den bedste frekvens

Mange routere har i dag muligheden for at anvende 2,4 eller 5 GHz signal. Der er ofte mange digitale enheder i husstanden, som også udsender signaler på 2,4 GHz, og det kan forstyrre og forringe internetsignalet.

Det kan være trådløse højtalere, høretelefoner, headsets osv.

Hvis det er tilfældet kan du prøve at slukke disse enheder. Hvis det forbedrer det trådløse signal, kan du skifte routeren til 5 GHz og derved undgå dette.

Der er nemlig ikke ret mange andre digitale enheder som anvender denne frekvens, så her kan signalet sendes uforstyrret af andre enheder i husstanden.

4) Genstart routeren jævnligt med et tænd-sluk ur

Mange glemmer at genstarte deres internetudstyr. Det afhjælper ofte problemer blot at genstarte nettet, og du kan gøre dette proaktivt med et simpelt tænd-sluk ur.

Man kan indstille uret til at genstarte udstyret hver nat, og hermed sørge for at der ikke skabes flaskehalse her.

5) Tjek om routeren kan opdateres

En router har et stykke software installeret, og af og til kommer der en update, som kan installeres.

Det er en rigtig god ide at gøre dette. Kommer udstyret fra internetudbyderen, kan man blot kontakte dem, og spørge om der findes en opdatering.

Når routeren opdateres opnås ofte et stærkere signal og en bedre forbindelse.