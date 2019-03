Tips: Sådan øger du hastigheden på din smartphone

Redaktionen Tirsdag, 12. marts 2019 - 12:01

Smartphones har det med at blive lidt sløve med tiden, hvis ikke de får lidt hjælp. Det betyder, at vi ofte ender med at udskifte mobilen med en ny model, før det faktisk er nødvendigt.

Derfor har netkablet.dk lavet en række tips, der kan hjælpe til at få lidt mere fart på den gamle smartphone, så den kan bruges i længere tid.

Netkablet.dk har inkluderet info om, hvordan du ændrer de nævnte indstillinger på iPhones, men for Android varerierer det fra model til model. Her må du selv søge efter en guide til din model, men heldigvis findes der et hav af guide til den slags online.

1) Ryd op i din telefon

Første skridt er ganske enkelt at rydde op i de ting og sager, du har liggende på mobilen.



Har du en masse unødvendige billeder og videoer til at fylde i dit bibliotek, kan disse med fordel slettes, og det samme gælder forskellige apps, som du ikke længere bruger.

Jo færre apps du har installeret på din mobil, des hurtigere og mere stabilt vil den fungere.

2) Slå ”Opdater i baggrunden” fra

Der er mange apps, der automatisk henter data i baggrunden, og det er der ikke nødvendigvis nogen grund til.

Bemærk at vi her ikke taler om opdatering af selve appen, men hvorvidt dine apps har lov at hente data, når du ikke aktivt bruger dem.

For din e-mail-app kan det give god mening med opdateringer i baggrunden. For andre apps er det helt unødvendigt. På iPhones kan du gøre det her: Indstillinger > Generelt > Opdater i baggrunden.

3) Slet cache-filer

Du kan slette cache-filer for mobilens browser apps. Det er hurtigt gjort, og frigør noget plads på din mobil og i dens ram.

Du klarer dette under browserens indstillinger.

4) Opdater apps og styresystem

Der kommer konstant nye opdateringer til apps for at gøre disse bedre, og derfor bør du altid have de nyeste versioner.

Mange tror fejlagtigt, at det kan gøre en smartphone hurtigere, at undlade at opdatere apps. I virkeligheden fungerer det lige modsat. Ved at opdatere får du de nyeste og hurtigste versioner af dine apps.

Det samme gælder for mobilens styresystem.

5) Reducer bevægelse

Der er forskellige motion effects på smartphones, og særligt på iPhones kan disse features være med til at gøre telefonen langsommere.

Det er eksempelvis effekter, hvor baggrunden bevæger sig separat ift. app-ikoner.

På iPhones kan du gøre det her: Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Reducer bevægelse

6) Slå lokalitetstjenester fra

Sidst, men bestemt ikke mindst kan du begrænse brugen af lokalitetstjenester. Dette er en stor strømsluger, som også anvender mobilens RAM.

Som udgangspunkt har rigtig mange apps adgang til dine GPS data, og du bør gennemgå listen, så du selv bestemmer hvilke apps, der har adgang til, hvor du færdes.

På iPhones kan du gøre det her: Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester.

Forlænget batteritid

Med disse tips skulle du gerne opleve, at din smartphone bliver lidt hurtigere at arbejde med.

Samtidig vil det også forlænge batterilevetiden, og forhåbentlig kan du vente lidt længere med at investere i en ny model. Til glæde for både miljøet og pengepungen, skriver netkablet.dk.