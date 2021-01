Tine Pars stopper som departementschef

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 30. januar 2021 - 14:59

Selvstyret har slået departementschefstillingen op i Sundhedsdepartementet, hvoraf det fremgår, at man søger en erfaren leder, der kan se frem til en årsløn, der ligger på den gode side af en million kroner plus pensionsbidrag.

Ingen forlængelse

Tine Pars tiltrådte stillingen den 1. april 2017 og blev ansat på en åremålskontrakt i fire år. Det er muligt at forlænge åremålskontrakten, men det har man åbenbart ikke valgt i dette forhold.

Hvorfor Tine Pars ikke skal fortsætte, ønsker hun ikke at kommentere.

Er du skuffet over, at du ikke kan fortsætte i stillingen?

- Jeg har ingen kommentarer, oplyser Tine Pars til Sermitsiaq.AG.

Tidligere rektor

Før hun satte sig i departementschefstolen havde Tine Pars virket som rektor på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, i otte år.

Der lægges i stillingsopslaget blandt andet vægt på, at Covid-19-håndteringen er en af de helt centrale opgaver for tiden.

- Håndteringen af COVID-19-epidemien er lige nu den helt centrale opgave, hvor det er afgørende, at der i samarbejde med relevante parter skabes grundlag for Naalakkersuisuts beslutninger med baggrund i et højt sundhedsfagligt niveau, en stærk professionel dømmekraft og stor forståelse for hele samfundets behov, står der i stillingsopslaget, hvor det oplyses, at ansøgningsfristen er den 22. februar.

Løbende tilpasning

Af andre opgaver, som nye chef skal varetage nævner man følgende:

- Blandt andre betydelige opgaver i de kommende år vil særligt være den løbende tilpasning af sundhedsvæsenet i forhold til samfundets demografiske udfordringer og det blandt andet heraf følgende betydelige langsigtede økonomiske pres på sundhedsvæsenet. Herunder ved implementering af relevante anbefalinger fra den nedsatte sundhedskommission og aktuelle og kommende folkesundhedsprogrammer.

Departementet for Sundhed har 18 medarbejdere fordelt på tre afdelinger, og den øverst politisk ansvarlige er naalakkersuisoq for sundhed Anna Wangenheim.

Se stillingsopslaget: job.sermitsiaq.ag