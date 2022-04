Tina blev tredobbelt mester i badminton

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 25. april 2022 - 14:54

Der var 95 deltagere ved årets grønlandsmesterskaber i badminton, som blev afholdt i Aasiaats sportshal i påskedagene.

Tina Rafaelsen blev den helt store vinder ved mesterskaberne, da hun blev tredobbelt grønlandsmester. Hun besejrede Emilie Sørensen i finalen i single, vandt guldmedalje i double med sin lillesøster, Thrune Rafaelsen, samt mixdoublen med Christian Højen Bisgaard.

- Det er en stor bedrift, da jeg altid har drømt om at vinde tre af de officielle tuukkaq medaljer. Jeg havde forestillet mig, at jeg engang vil blive tredobbelt-vinder, men det sker meget tidligere end jeg har regnet med, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Hun er specielt glad for at vinde guld i double sammen med sin 16-årige søster.

- Vi har sat os et mål for at vinde GM sammen siden vi var børn, så det er så stort at vinde sammen med hende i double. Og det er lang tid siden, at en kvindelig spiller har vundet tre dobbelt guld, derfor er det meget stort at opleve det, lyder det fra Tina Rafaelsen, der også er glad for, at mange unge spillere klarede sig godt ved mesterskaberne.

Mange spændende kampe

Jens-Frederik Nielsen blev igen grønlandsmester i herresingle, mens han også tog guld i herredouble med Sequssuna Schmidt.

- Det var et spændende GM med mange tætte og gode kampe. Der er en god blanding af gode rutinerede spillere samt mange unge som viser lovende takter og som træner hårdt så det tegner godt for fremtiden. Spillerne skal nu hjem til deres klubber og fortsætte det gode arbejde de allerede er i gang med sammen med deres klubtrænere, siger landstræner Rune Svenningsen.

Her er de samtlige vindere under GM i badminton:

U15 herresingle

Guld: Calvin Christensen, B67

Sølv: Daniel Tindalid, B67

Bronze: Malinnguaq Egede, B67

U15 herredouble

Guld: Malinnguaq Egede, B67 & Daniel Tindalid, B67

Sølv: Karl-Peter Olsen KS11 & Kevin Iversen, KS11

Bronze: Calvin Christensen B67 & Arnold Jonathansen SAK

U15 damesingle

Guld: Malu Steenholdt ABK

Sølv: Paula Jeremiassen ABK

Bronze: Arnajaraq Frederiksen NAG

U15 damedouble

Guld: Elisa Lundblad ABK & Isabella Rafaelsen ABK

Sølv: Arnajaraq Frederiksen NAG & Mia Rasmussen NAG

Bronze: Paula Jeremiassen ABK & Malu Steenholdt ABK

U15 mixdouble

Guld: Paula Jeremiassen ABK & Malinnguaq Egede, B67

Sølv: Elisa Lundblad ABK & Calvin Christensen, B67

Bronze: Daniel Tindalid, B67 & Mia Rasmussen NAG

U17 herresingle

Guld: Malik Petersen, NAG

Sølv: Marius Frederiksen, ABK

Bronze: Gene Giroy, B67

U17 herredouble

Guld: Malik Petersen, NAG & Helge Josefsen

Sølv: Victor Pedersen B67 & Gene Giroy, B67

Bronze: Marius Frederiksen, ABK & Nuka Filemonsen, ABK

U17 damesingle

Guld: Thrune Rafaelsen, B67

Sølv: Anna Arleth, B67

Bronze: Jonna Andreassen, JBF

U17 damedouble

Guld: Thrune Rafaelsen, B67 & Anna Arleth, B67

Sølv: Maja Rasmussen, NAG & Niviaq Kreutzmann, NAG

Bronze: Judithe Lundblad ABK & Nukannguaq Rafaelsen, ABK

U17 mix

Guld: Malik Petersen, NAG & Maja Rasmussen, NAG

Sølv: Anna Arleth, B67 & Victor Pedersen B67

Bronze: Thrune Rafaelsen, B67 & Gene Giroy, B67

U19 herresingle

Guld: Miilu Egede, TEN

Sølv: Malik Petersen, NAG

Bronze: Martin Broberg, ABK

U19 Damesingle

Guld: Malene Geisler ABK

Sølv: Paneeraq Lameksen, ABK

Bronze: Nivi Petrussen, SAK

U19 mixdouble

Guld: Paneeraq Lameksen, ABK & Martin Broberg, ABK

Sølv: Rene Jeremiassen ABK & Malene Geisler ABK

Bronze: Nivi Petrussen, SAK & Miilu Egede, TEN

Herresingle senior

Guld: Jens-Frederik Nielsen B67

Sølv: Jacob Yrfelt, B67

Bronze: Julian Arleth, B67

Senior herredouble

Guld: Jens-Frederik Nielsen B67 & Sequssuna F Schmidt, B67

Sølv: Thomas Madsen, B67 & Nick Ø Jacobsen, B67

Bronze Frank Bagger, JBF & Nikki Nathansen, TEN

Senior damesingle

Guld: Tina A Rafaelsen, ABK

Sølv: Emilie Sørensen, B67

Bronze: Karolina Josefsen, B67

Damedouble senior

Guld: Tina A Rafaelsen, ABK & Thrune Rafaelsen, B67

Sølv: Karolina Josefsen, B67 & Cecilia Josefsen, B67

Bronze: Malu P Degn, JBF & Sandra Bro, JBF

Senior mixdouble